1595萬起！英國品牌AC Cars登台　「世紀帝國眼鏡蛇車」雙動力美翻

▲英國百年獨立車廠AC Cars登台，同時也正式公佈AC Cobra GT售價，共有Coupe、Roadster車型、以及自然進氣及機械增壓2種動力選擇。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

英國獨立百年車廠AC Cars今（26）日正式在台發表，台灣也是AC Cars首個亞洲據點，總代理誠萬汽車現場公布全新第7代AC Cobra GT Roadster／Coupe售價，共有5.0升自然進氣、機械增壓兩種動力，售價自1,595萬起。

AC Cobra GT Roadster：

V8 5.0自然進氣：1,595萬起

V8 S 5.0機械增壓：1,699萬起

AC Cobra GT Coupe

V8 5.0自然進氣：1,695萬起

V8 S 5.0機械增壓：1,789萬起

▲全新第7代AC Cobra GT延續經典外型設計，包括圓形尾燈、渾圓曲線，外觀也有外露式碳纖維飾件。

AC Cars展示中心位於台北敦化南路上，展間也整合汽車檢診區、並以英國國旗作為主視覺。發表會現場也帶來2009年發表的6代AC Cobra，獨特的設計也為7代車型奠定基礎。

此次AC Cobra GT Roadster／Coupe延續1960年代經典風格，具有圓型頭燈、流線車身曲線，全車以單體鋁合金底盤為基底、並搭配碳纖維鈑件。其中Roadster車型搭配21吋胎圈，原廠也重新調整車重分配，座艙則以真皮皮革鋪陳，具有獨特的馬鞍袋車門飾板、賽車風格開門拉帶、4點式安全帶與外露式碳纖維椅背，滿足獨特品味買家。

▲座艙以頂級皮革包覆，具有獨特的馬鞍袋車門飾板、賽車風格開門拉帶、4點式安全帶與外露式碳纖維椅背。



Coupe車型則具有獨特的Kamm Tail截尾式車尾，保有低風阻及流線視覺。動力部分則有5.0升V8自然進氣、5.0升V8機械增壓2種編成，最大馬力分別為460匹／58.1公斤米扭力、663匹／79.5公斤米扭力，提供6速手排、10速自排選擇，皆採後輪驅動，車重僅1,300公斤（機械增壓車型為1,400公斤）。誠萬汽車表示，目前AC Cobra GT首批配額已完售，即日起開放2026年度接單。