ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

1595萬起！英國品牌AC Cars登台　「世紀帝國眼鏡蛇車」雙動力美翻

▲AC Cars品牌登台、AC Cobra GT上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲英國百年獨立車廠AC Cars登台，同時也正式公佈AC Cobra GT售價，共有Coupe、Roadster車型、以及自然進氣及機械增壓2種動力選擇。（圖／記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

英國獨立百年車廠AC Cars今（26）日正式在台發表，台灣也是AC Cars首個亞洲據點，總代理誠萬汽車現場公布全新第7代AC Cobra GT Roadster／Coupe售價，共有5.0升自然進氣、機械增壓兩種動力，售價自1,595萬起。

AC Cobra GT Roadster：
V8 5.0自然進氣：1,595萬起
V8 S 5.0機械增壓：1,699萬起

AC Cobra GT Coupe
V8 5.0自然進氣：1,695萬起
V8 S 5.0機械增壓：1,789萬起

▲AC Cars品牌登台、AC Cobra GT上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲全新第7代AC Cobra GT延續經典外型設計，包括圓形尾燈、渾圓曲線，外觀也有外露式碳纖維飾件。

AC Cars展示中心位於台北敦化南路上，展間也整合汽車檢診區、並以英國國旗作為主視覺。發表會現場也帶來2009年發表的6代AC Cobra，獨特的設計也為7代車型奠定基礎。

此次AC Cobra GT Roadster／Coupe延續1960年代經典風格，具有圓型頭燈、流線車身曲線，全車以單體鋁合金底盤為基底、並搭配碳纖維鈑件。其中Roadster車型搭配21吋胎圈，原廠也重新調整車重分配，座艙則以真皮皮革鋪陳，具有獨特的馬鞍袋車門飾板、賽車風格開門拉帶、4點式安全帶與外露式碳纖維椅背，滿足獨特品味買家。

▲AC Cars品牌登台、AC Cobra GT上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲AC Cars品牌登台、AC Cobra GT上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲AC Cars品牌登台、AC Cobra GT上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲AC Cars品牌登台、AC Cobra GT上市。（圖／記者林鼎智攝）

▲座艙以頂級皮革包覆，具有獨特的馬鞍袋車門飾板、賽車風格開門拉帶、4點式安全帶與外露式碳纖維椅背。

Coupe車型則具有獨特的Kamm Tail截尾式車尾，保有低風阻及流線視覺。動力部分則有5.0升V8自然進氣、5.0升V8機械增壓2種編成，最大馬力分別為460匹／58.1公斤米扭力、663匹／79.5公斤米扭力，提供6速手排、10速自排選擇，皆採後輪驅動，車重僅1,300公斤（機械增壓車型為1,400公斤）。誠萬汽車表示，目前AC Cobra GT首批配額已完售，即日起開放2026年度接單。

▲AC Cobra規格。（圖／翻攝自AC Cars）

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車跑車敞篷世紀帝國眼鏡蛇車誠萬AC CarsCobraGT5.0機械增壓自然進氣英國

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【乘客驚恐逃竄】首爾地鐵遭6旬翁縱火！　南韓檢方正式起訴嫌犯　

推薦閱讀

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

《閃電霹靂車》35周年企劃開跑　1:1會動的「阿斯拉」明年亮相！

《閃電霹靂車》35周年企劃開跑　1:1會動的「阿斯拉」明年亮相！

最新文章

《閃電霹靂車》35周年計畫開跑2025-06-27

英國品牌AC Cars登台2025-06-27

Audi全新A5「美型旅行車、轎跑」發表2025-06-27

台灣山葉「國產化Xmax 300」上市2025-06-27

車商傳7月祭出「最殺促銷」2025-06-27

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電2025-06-27

賓士「新AMG電動概念跑車」亮相2025-06-27

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見2025-06-27

小米推「SU7 Ultra紐北限量版」2025-06-26

小米「首款電動休旅」YU7開賣2025-06-26

熱門文章

車商傳7月祭出「最殺促銷」2025-06-27

三菱「全新7人座休旅」預告2025-06-25

「Volvo主力休旅」銷量突破270萬2025-06-26

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見2025-06-27

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電2025-06-27

福特「新7人座休旅」登場2025-06-26

比亞迪傳合資賓士進軍台灣　裕隆遭內外夾擊2025-06-25

台灣山葉「國產化Xmax 300」上市2025-06-27

TOYOTA全新「2.0升渦輪引擎」將量產2025-06-26

小米電動休旅YU7　3分鐘賣出20萬輛2025-06-26

相關新聞

《閃電霹靂車》35周年企劃開跑　1:1會動的「阿斯拉」明年亮相！

《閃電霹靂車》35周年企劃開跑　1:1會動的「阿斯拉」明年亮相！

23.8萬、便宜2.1萬！台灣山葉「國產化Xmax 300」上市　第3季交車

23.8萬、便宜2.1萬！台灣山葉「國產化Xmax 300」上市　第3季交車

港口塞滿新車、庫存壓力大　車商傳7月祭出「最殺促銷」救銷量！

港口塞滿新車、庫存壓力大　車商傳7月祭出「最殺促銷」救銷量！

賓士「AMG新電動概念跑車」亮相！ 1360匹、充電5分鐘跑400公里

賓士「AMG新電動概念跑車」亮相！ 1360匹、充電5分鐘跑400公里

小米推出「SU7 Ultra紐北限量版」！碳纖維好料上身、只有100台

小米推出「SU7 Ultra紐北限量版」！碳纖維好料上身、只有100台

讀者迴響

熱門文章

港口塞滿新車、庫存壓力大　車商傳7月祭出「最殺促銷」救銷量！

港口塞滿新車、庫存壓力大　車商傳7月祭出「最殺促銷」救銷量！

折合新台幣40萬有找！三菱「全新7人座休旅」預告　台灣今年先上5人座

折合新台幣40萬有找！三菱「全新7人座休旅」預告　台灣今年先上5人座

「Volvo主力休旅」銷量破270萬輛！打敗起家旅行車、明年出電動版

「Volvo主力休旅」銷量破270萬輛！打敗起家旅行車、明年出電動版

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見！搭載最新油電成IS後繼車

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見！搭載最新油電成IS後繼車

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電！台灣國產先上1.5升渦輪

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電！台灣國產先上1.5升渦輪

福特「新7人座休旅」登場！2.3、3.0升雙動力主打強悍越野

福特「新7人座休旅」登場！2.3、3.0升雙動力主打強悍越野

比亞迪傳合資賓士進軍台灣　裕隆遭內外夾擊

比亞迪傳合資賓士進軍台灣　裕隆遭內外夾擊

23.8萬、便宜2.1萬！台灣山葉「國產化Xmax 300」上市　第3季交車

23.8萬、便宜2.1萬！台灣山葉「國產化Xmax 300」上市　第3季交車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366