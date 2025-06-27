23.8萬、便宜2.1萬！台灣山葉「國產化Xmax 300」上市　第3季交車

▲台灣山葉今（27）日發表國產化Xmax300，這也是台葉首款大型重機在地組裝化生產，售價23.8萬，較先前印尼進口便宜2.1萬元。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

繼先前於環境部「符合噪音管制標準車輛清冊」國產機車名單中現蹤後（報導請點此），台灣山葉「第3款國產化」Xmax 300也在今（27）日上市，售價為23.8萬，相較先前印尼進口便宜2.1萬，預計在7／7於全台YMS重機旗艦店展開預購，預計第3季陸續交車。

2025 Yamaha Xmax 300（國產化組裝生產）：23.8萬



國產化Xmax 300也是台灣山葉首度進行「大型重機在地組裝化」生產，不僅售價更親民，同時也導入無段式電動風鏡、ESS緊急雙閃燈、雙螢幕儀表等配備，為這款暢銷黃牌速克達再增添競爭力。

▲新Xmax 300也具有無段式電動調整風鏡、ESS急煞雙閃燈，並採雙螢幕配置（4.2吋全彩TFT螢幕+3.2吋LCD螢幕），提供5款車色選擇。



2025年式Xmax 300搭載全新無段式電動調整風鏡，可依騎乘情境調整、減少撞風疲勞感，同時也增添ESS緊急雙閃燈設計，在車輛急煞時將自動閃爍、提醒警示後車；新Xmax 300也具有4.2吋全彩TFT螢幕+3.2吋LCD螢幕的雙螢幕配置，並可透過Y-Connect App與手機連結，讓騎士透過手把按鍵操作來電接聽、訊息、音樂播放、導航等功能。

國產化Xmax 300共提供Dark Ceramic 玄瓷灰、Icon Black 藍曜黑、Tech Black 石墨黑、Dark Magma 熔岩紅、Radical Red 耀動紅等5款車色，預計在7／4國際重機展首度亮相、並在7／7起開放預購，台灣山葉還祭出24期0利率全額貸或精品券6,000元購車優惠。

▲Xmax 300將於7／7展開預購，預計今年第3季開始交車。