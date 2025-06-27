ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

《閃電霹靂車》35周年企劃開跑　1:1會動的「阿斯拉」明年亮相！

▲《閃電霹靂車》35周年企劃。（圖／翻攝自嘉赫創意股份有限公司）

▲《閃電霹靂車》35周年企劃展開，嘉赫創意獲日本官方授權，預告打造1:1還原的阿斯拉。（圖／翻攝自嘉赫創意，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

知名賽車動畫《閃電霹靂車》（Future GPX Cyber Formula）自1991年問世後就成為經典，明年也是《閃電霹靂車》問世35周年，主辦單位嘉赫創意也獲日本Bandai Namco Filmworks官方授權，預告將打造1:1實車還原的「阿斯拉」，預計明年就會在高雄新灣區亮相。

《閃電霹靂車》35周年實車打造計劃是由台灣、日本、香港一群熱愛的粉絲，並獲得官方授權合作，旨在一起重溫兒時感動。台日雙方團隊目前已完成6輪底盤技術還原的1:3試作原型（具有前4輪轉向設計），希望能重現動畫中的原汁原味特色。

▲《閃電霹靂車》35周年企劃。（圖／翻攝自嘉赫創意股份有限公司）

▲台、日雙方團隊已完成1:3試作原型，屆時將還原6輪底盤技術。

《閃電霹靂車》劇情中也有賽車結合AI電腦的概念，團隊也將在明年完成駕駛艙內的電子儀表板，並與台灣AI廠商Barking Dog AI合作開發「人工智慧阿斯拉系統Asurada AI」裝置，預計在明年活動中可和粉絲進行簡單對話，另外也會有實際動態行駛展演等活動，屆時將在2026年下旬於高雄新灣區盛大展開。

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車動畫閃電霹靂車阿斯拉1:1試作ν-Asurada AKF-0GAI駕駛艙

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【哭著完成高難度動作】6歲弟首場街舞賽緊張落淚

推薦閱讀

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

《閃電霹靂車》35周年企劃開跑　1:1會動的「阿斯拉」明年亮相！

《閃電霹靂車》35周年企劃開跑　1:1會動的「阿斯拉」明年亮相！

最新文章

《閃電霹靂車》35周年計畫開跑2025-06-27

英國品牌AC Cars登台2025-06-27

Audi全新A5「美型旅行車、轎跑」發表2025-06-27

台灣山葉「國產化Xmax 300」上市2025-06-27

車商傳7月祭出「最殺促銷」2025-06-27

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電2025-06-27

賓士「新AMG電動概念跑車」亮相2025-06-27

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見2025-06-27

小米推「SU7 Ultra紐北限量版」2025-06-26

小米「首款電動休旅」YU7開賣2025-06-26

熱門文章

車商傳7月祭出「最殺促銷」2025-06-27

三菱「全新7人座休旅」預告2025-06-25

「Volvo主力休旅」銷量突破270萬2025-06-26

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見2025-06-27

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電2025-06-27

福特「新7人座休旅」登場2025-06-26

比亞迪傳合資賓士進軍台灣　裕隆遭內外夾擊2025-06-25

台灣山葉「國產化Xmax 300」上市2025-06-27

TOYOTA全新「2.0升渦輪引擎」將量產2025-06-26

小米電動休旅YU7　3分鐘賣出20萬輛2025-06-26

相關新聞

新視代主播營7月開跑！　AI＋表達力＝孩子的未來競爭力

新視代主播營7月開跑！　AI＋表達力＝孩子的未來競爭力

1595萬起！英國品牌AC Cars登台　「世紀帝國眼鏡蛇車」雙動力美翻

1595萬起！英國品牌AC Cars登台　「世紀帝國眼鏡蛇車」雙動力美翻

23.8萬、便宜2.1萬！台灣山葉「國產化Xmax 300」上市　第3季交車

23.8萬、便宜2.1萬！台灣山葉「國產化Xmax 300」上市　第3季交車

港口塞滿新車、庫存壓力大　車商傳7月祭出「最殺促銷」救銷量！

港口塞滿新車、庫存壓力大　車商傳7月祭出「最殺促銷」救銷量！

用手機就能開發多模態應用？Gemma 3n帶來開發者工具新革命

用手機就能開發多模態應用？Gemma 3n帶來開發者工具新革命

讀者迴響

熱門文章

港口塞滿新車、庫存壓力大　車商傳7月祭出「最殺促銷」救銷量！

港口塞滿新車、庫存壓力大　車商傳7月祭出「最殺促銷」救銷量！

折合新台幣40萬有找！三菱「全新7人座休旅」預告　台灣今年先上5人座

折合新台幣40萬有找！三菱「全新7人座休旅」預告　台灣今年先上5人座

「Volvo主力休旅」銷量破270萬輛！打敗起家旅行車、明年出電動版

「Volvo主力休旅」銷量破270萬輛！打敗起家旅行車、明年出電動版

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見！搭載最新油電成IS後繼車

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見！搭載最新油電成IS後繼車

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電！台灣國產先上1.5升渦輪

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電！台灣國產先上1.5升渦輪

福特「新7人座休旅」登場！2.3、3.0升雙動力主打強悍越野

福特「新7人座休旅」登場！2.3、3.0升雙動力主打強悍越野

比亞迪傳合資賓士進軍台灣　裕隆遭內外夾擊

比亞迪傳合資賓士進軍台灣　裕隆遭內外夾擊

23.8萬、便宜2.1萬！台灣山葉「國產化Xmax 300」上市　第3季交車

23.8萬、便宜2.1萬！台灣山葉「國產化Xmax 300」上市　第3季交車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366