《閃電霹靂車》35周年企劃開跑　1:1會動的「阿斯拉」明年亮相！

▲《閃電霹靂車》35周年企劃展開，嘉赫創意獲日本官方授權，預告打造1:1還原的阿斯拉。（圖／翻攝自嘉赫創意，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

知名賽車動畫《閃電霹靂車》（Future GPX Cyber Formula）自1991年問世後就成為經典，明年也是《閃電霹靂車》問世35周年，主辦單位嘉赫創意也獲日本Bandai Namco Filmworks官方授權，預告將打造1:1實車還原的「阿斯拉」，預計明年就會在高雄新灣區亮相。

《閃電霹靂車》35周年實車打造計劃是由台灣、日本、香港一群熱愛的粉絲，並獲得官方授權合作，旨在一起重溫兒時感動。台日雙方團隊目前已完成6輪底盤技術還原的1:3試作原型（具有前4輪轉向設計），希望能重現動畫中的原汁原味特色。

▲台、日雙方團隊已完成1:3試作原型，屆時將還原6輪底盤技術。



《閃電霹靂車》劇情中也有賽車結合AI電腦的概念，團隊也將在明年完成駕駛艙內的電子儀表板，並與台灣AI廠商Barking Dog AI合作開發「人工智慧阿斯拉系統Asurada AI」裝置，預計在明年活動中可和粉絲進行簡單對話，另外也會有實際動態行駛展演等活動，屆時將在2026年下旬於高雄新灣區盛大展開。