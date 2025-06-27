賓士「AMG新電動概念跑車」亮相！ 1360匹、充電5分鐘跑400公里

▲賓士推出Concept AMG GTXX概念車，可預覽未來品牌高性能電動車設計。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

賓士AMG（Mercedes-AMG）推出全新概念車Concept AMG GTXX，將揭露品牌未來高性能電動車走向，這款概念車搭載AMG.EA電動高性能平台、軸向磁通電動馬達及HPB高性能電池模組，實現1,360匹驚人輸出，極速上看360km／h。

新AMG GTXX概念車外型承襲直瀑式水箱護罩，並具有新款頭燈設計、雙件引擎蓋散熱口、渾圓輪拱，車尾則採主動式氣壓尾翼、碳纖維擴散器，全車風阻係數僅0.198Cd，在主動式擾流、多段式Airpanel進氣控制系統下，在極速360km／h時仍保有高速穩定性。

▲AMG GTXX概念車外型相當前衛，車尾則採6圓型尾燈，全車風阻係數僅0.198Cd。



座艙則採10.25吋數位儀表、14吋中控螢幕，採無縫玻璃整合設計，同時中央鞍座也採鋁製骨架結構，靈感源自高壓電纜的視覺呈現，同時後座則是全碳纖維一體式跑車化座椅，加上無車頂內襯、以碳纖維結構為主的設計，展現AMG的性能定位。

▲AMG GTXX概念車首度導入3具緊湊型軸向磁通馬達，具有1,360匹驚人輸出，並且充電5分鐘即可跑400公里。



AMG GTXX概念車的動力為3具軸向磁通馬達，該馬達組由AMG與旗下電機公司YASA合作，採前1後2馬達佈局，馬達體積也相當緊湊，具有1,360匹最大馬力，結合碳化矽元件、HP.EB高性能電池組，充電5分鐘即可跑400公里。

這款全新電池系統採用專為 AMG 開發的 NCMA 圓柱型電芯，具備優異導熱性與輕量化特性，全極耳（full-tab）結構設計有效降低內阻，提升充放電效率與耐久性。同時導入非導電冷卻液直接通過模組內部通道，可精準控溫超過 3,000 顆電芯，即便在高負載賽道駕馭下，依然確保穩定輸出與快速充電。