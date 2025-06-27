ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

賓士「AMG新電動概念跑車」亮相！ 1360匹、充電5分鐘跑400公里

▲賓士Concept AMG GTXX概念車。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士推出Concept AMG GTXX概念車，可預覽未來品牌高性能電動車設計。（圖／翻攝自Mercedes-Benz，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

賓士AMG（Mercedes-AMG）推出全新概念車Concept AMG GTXX，將揭露品牌未來高性能電動車走向，這款概念車搭載AMG.EA電動高性能平台、軸向磁通電動馬達及HPB高性能電池模組，實現1,360匹驚人輸出，極速上看360km／h。

新AMG GTXX概念車外型承襲直瀑式水箱護罩，並具有新款頭燈設計、雙件引擎蓋散熱口、渾圓輪拱，車尾則採主動式氣壓尾翼、碳纖維擴散器，全車風阻係數僅0.198Cd，在主動式擾流、多段式Airpanel進氣控制系統下，在極速360km／h時仍保有高速穩定性。

▲賓士Concept AMG GTXX概念車。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士Concept AMG GTXX概念車。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲AMG GTXX概念車外型相當前衛，車尾則採6圓型尾燈，全車風阻係數僅0.198Cd。

座艙則採10.25吋數位儀表、14吋中控螢幕，採無縫玻璃整合設計，同時中央鞍座也採鋁製骨架結構，靈感源自高壓電纜的視覺呈現，同時後座則是全碳纖維一體式跑車化座椅，加上無車頂內襯、以碳纖維結構為主的設計，展現AMG的性能定位。

▲CONCEPT AMG GT XX。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲賓士Concept AMG GTXX概念車。（圖／翻攝自Mercedes-Benz）

▲AMG GTXX概念車首度導入3具緊湊型軸向磁通馬達，具有1,360匹驚人輸出，並且充電5分鐘即可跑400公里。

AMG GTXX概念車的動力為3具軸向磁通馬達，該馬達組由AMG與旗下電機公司YASA合作，採前1後2馬達佈局，馬達體積也相當緊湊，具有1,360匹最大馬力，結合碳化矽元件、HP.EB高性能電池組，充電5分鐘即可跑400公里。

這款全新電池系統採用專為 AMG 開發的 NCMA 圓柱型電芯，具備優異導熱性與輕量化特性，全極耳（full-tab）結構設計有效降低內阻，提升充放電效率與耐久性。同時導入非導電冷卻液直接通過模組內部通道，可精準控溫超過 3,000 顆電芯，即便在高負載賽道駕馭下，依然確保穩定輸出與快速充電。

►4月戰報／TOYOTA神車狠甩對手＋RAV4促銷奏效　納智捷n7奪電車冠軍

►164.8萬起！福特新年式Ranger上市　升級可調式裝載系統小漲6萬

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：汽車概念車跑車賓士MercedesAMGAMG GTXXAMG.EA平台空力

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

羅志祥「拒上賀瓏《夜夜秀》」原因曝　「感情風波過來人」不予置評

推薦閱讀

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

99.9萬！台灣福特推「Focus Wagon紐柏林限定版」　專屬升級不加價

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

實車直擊／福特「Focus紐柏林版」進駐展間　網友：最想要的還是它

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

6月購車優惠／「進口＆國產休旅」優惠、配備齊發　夏季健檢開跑

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

台灣法系「大改款5人、7人座休旅」售價流出！1.2升油電省油省稅金

23.8萬、便宜2.1萬！台灣山葉「國產化Xmax 300」上市　第3季交車

23.8萬、便宜2.1萬！台灣山葉「國產化Xmax 300」上市　第3季交車

最新文章

台灣山葉「國產化Xmax 300」上市2025-06-27

車商傳7月祭出「最殺促銷」2025-06-27

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電2025-06-27

賓士「新AMG電動概念跑車」亮相2025-06-27

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見2025-06-27

小米推「SU7 Ultra紐北限量版」2025-06-26

小米「首款電動休旅」YU7開賣2025-06-26

「Volvo主力休旅」銷量突破270萬2025-06-26

「TOYOTA Vios」撞擊TNCAP成績出爐2025-06-26

「義大利超迷你電動車」爆紅2025-06-26

熱門文章

車商傳7月祭出「最殺促銷」2025-06-27

三菱「全新7人座休旅」預告2025-06-25

「Volvo主力休旅」銷量突破270萬2025-06-26

福特「新7人座休旅」登場2025-06-26

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見2025-06-27

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電2025-06-27

比亞迪傳合資賓士進軍台灣　裕隆遭內外夾擊2025-06-25

小米電動休旅YU7　3分鐘賣出20萬輛2025-06-26

小米「首款電動休旅」YU7開賣2025-06-26

TOYOTA全新「2.0升渦輪引擎」將量產2025-06-26

相關新聞

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見！搭載最新油電成IS後繼車

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見！搭載最新油電成IS後繼車

小米推出「SU7 Ultra紐北限量版」！碳纖維好料上身、只有100台

小米推出「SU7 Ultra紐北限量版」！碳纖維好料上身、只有100台

小米「首款電動休旅」YU7開賣！3車型、折新台幣103.2萬起

小米「首款電動休旅」YU7開賣！3車型、折新台幣103.2萬起

「Volvo主力休旅」銷量破270萬輛！打敗起家旅行車、明年出電動版

「Volvo主力休旅」銷量破270萬輛！打敗起家旅行車、明年出電動版

「台東一遊未盡」可抽油電車　活動即將截止

「台東一遊未盡」可抽油電車　活動即將截止

讀者迴響

熱門文章

港口塞滿新車、庫存壓力大　車商傳7月祭出「最殺促銷」救銷量！

港口塞滿新車、庫存壓力大　車商傳7月祭出「最殺促銷」救銷量！

折合新台幣40萬有找！三菱「全新7人座休旅」預告　台灣今年先上5人座

折合新台幣40萬有找！三菱「全新7人座休旅」預告　台灣今年先上5人座

「Volvo主力休旅」銷量破270萬輛！打敗起家旅行車、明年出電動版

「Volvo主力休旅」銷量破270萬輛！打敗起家旅行車、明年出電動版

福特「新7人座休旅」登場！2.3、3.0升雙動力主打強悍越野

福特「新7人座休旅」登場！2.3、3.0升雙動力主打強悍越野

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見！搭載最新油電成IS後繼車

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見！搭載最新油電成IS後繼車

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電！台灣國產先上1.5升渦輪

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電！台灣國產先上1.5升渦輪

比亞迪傳合資賓士進軍台灣　裕隆遭內外夾擊

比亞迪傳合資賓士進軍台灣　裕隆遭內外夾擊

小米電動休旅YU7「3分鐘賣出20萬輛」　買家全一次付清預定

小米電動休旅YU7「3分鐘賣出20萬輛」　買家全一次付清預定

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366