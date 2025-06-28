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保時捷義大利成立40周年　聯名在地頂級時尚品牌推限量特仕車

圖文／7Car 小七車觀點

為慶祝 Porsche Italia 成立 40 週年，保時捷與義大利頂級時尚品牌 Ferragamo 攜手合作，推出兩款限量特仕車：911 Carrera 4 GTS 與 Taycan 4S。兩款車型皆由 Porsche Exclusive Manufaktur 團隊操刀設計，外觀與內裝注入義式優雅風格，並以「Blusogno」專屬藍色作為視覺主軸，僅限義大利市場販售。

保時捷義大利 40 週年紀念　聯名 Ferragamo 打造限量特仕車

本次聯名企劃靈感源於兩大品牌對設計與工藝的共同堅持。Ferragamo 董事長 Leonardo Ferragamo 表示，這次合作的重點並非大幅變動，而是在既有經典之上追求精緻細節。保時捷義大利執行長 Pietro Innocenti 亦指出，此次與 Ferragamo 的合作，是將品牌精神具象化的具體實踐，展現跨界融合的成果與遠見。

在 Porsche Paint to Sample Plus 客製化塗裝計畫下，全新 Blusogno 藍色油漆誕生，並於車頭蓋與尾翼上施以細緻白色描線，象徵優雅與速度感。B 柱則鑲有紀念銘牌，標示「40」、「1985–2025」以及「Porsche Italia」字樣，傳遞車主對品牌歷史的尊崇。車輪亦同步施以藍色搭配手工白色描邊，營造尊榮氣息。

保時捷義大利 40 週年紀念　聯名 Ferragamo 打造限量特仕車

保時捷義大利 40 週年紀念　聯名 Ferragamo 打造限量特仕車

保時捷義大利 40 週年紀念　聯名 Ferragamo 打造限量特仕車

座艙同樣貫徹 Blusogno 藍主題，從座椅、方向盤、排檔桿到車鑰匙，皆採用專屬藍色皮革包覆，並佐以 Pebble Grey 灰色飾條點綴。飾板材質則特別選用染成藍色的 Paldao 木材，展現自然材質與現代工藝的結合，細節處更嵌有 Ferragamo 發光門檻飾板與義大利國旗配色的 Sport Chrono 計時器。

保時捷義大利 40 週年紀念　聯名 Ferragamo 打造限量特仕車

保時捷義大利 40 週年紀念　聯名 Ferragamo 打造限量特仕車

此次聯名車款不僅是對 Porsche Italia 成立 40 年的重要里程碑致敬，更象徵兩大品牌在設計、美學與創新上的共鳴。保時捷義大利去年交付新車達 8,223 輛，較前年成長 8%，穩居歐洲第三大單一市場。Ferragamo 則持續以義式風格與獨特材質，延續創辦人「夢想製鞋師」的精神，雙方攜手為夢想再添注腳。

保時捷義大利 40 週年紀念　聯名 Ferragamo 打造限量特仕車

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※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷911Carrera4GTSTaycan4S跑車雙門電動車汽車新車限量特仕車Ferragamo

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