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電動卡車充電速度大躍進「30分鐘充到80％」！Scania新技術快上1倍

圖文／7Car 小七車觀點

瑞典商用車品牌 Scania 近日於 EVS38 國際電動車研討會中，正式發表旗下 Megawatt Charging System（MCS）重型電動卡車專用快速充電技術。該系統預計將於 2026 年初開始商業化，並具備最高可達 750 kW 的充電功率，相較現行 CCS2 標準約快上一倍，可在 30 分鐘內完成 20% 至 80% 的充電，大幅縮短補電時間，進一步提升電動長途運輸的實用性與經濟效益。

電動卡車 30 分鐘完成 80% 充電　Scania 發表 MCS 電動卡車專用快速充電技術

MCS 技術具備高達 3,000 安培的最大電流設計，Scania 首款採用 MCS 的電動卡車將可支援至 1,000 安培。為確保高功率充電過程中的安全與穩定，該系統導入液冷式連接端與強化通訊協定設計，並可靈活配合駕駛員的法定休息時間進行快速充電，有效減少行程延誤風險。Scania 表示，該創新技術不僅能提升運輸效率，更是邁向永續運輸的重要一步。

Traton Group 旗下的 Traton Charging Solutions 也指出，MCS 技術的導入對電動重型車的普及至關重要，不僅能降低營運成本，也有助於建構公私共用的高效充電網絡，讓車隊能夠以合理價格迅速補電。此舉將進一步推動運輸產業朝向節能減碳目標邁進，同時維持高度的營運競爭力。

Scania 預計將自 2025 年起於歐洲主要幹道部署 MCS 充電走廊，並與 Milence 計畫合作，於 2027 年前完成 1,700 座高性能充電站建置。隨著相關基礎設施逐步完善，Scania 表示將持續扮演電動重型運輸轉型的領導角色，從運輸規劃到充電設施佈局，全面協助客戶實現高效、可靠且符合永續目標的運輸解決方案。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Scania斯堪尼亞電動卡車充電速度商用車新車貨車

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