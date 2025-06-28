【周焦點】德系進口旅行、轎跑上市　7月新車大促銷　英國新品牌登台

▲Audi A5轎跑、旅行車上市；新車堆滿台灣港口，7月新車將有大促銷；英國新牌登台，推出破千萬跑車。（圖／資料照）

記者徐煜展／綜合報導

本周Audi一口氣帶來全新A5轎跑、旅行車雙車型；英國品牌新面孔進駐台灣，推出破千萬的眼鏡蛇跑車；想買新車再等等，受到關稅戰影響，7月各品牌有望推出大促銷來拯救低迷的買氣。

▲想買新車再等等！7月有望迎來有感促銷。

受到川普關稅戰心理預期影響（連結），讓不少消費者卻步、觀望新車市場，導致破萬輛新車塞爆台灣貨運港口，為了拯救低迷的買氣，7月開始有不少各大品牌蠢蠢欲動，要祭出有感的促銷，來開始衝刺第3季銷量。

▲Audi全新A5登台，房車、旅行車售價一致。

全新美型男Audi A5本周發表，涵蓋四門轎跑、五門旅行車（連結），入門款採用2.0升渦輪引擎，性能款的S5 一同湊熱鬧，搭載3.0升V6渦輪搭配48V輕油電，房車、旅行車售價相同，都是217萬起。

▲世紀帝國眼鏡蛇跑車登台，售價1,595萬起。

英國獨立百年車廠AC Cars在台發表（連結），台灣還是AC Cars首個亞洲據點，總代理誠萬汽車現場公布全新第七代AC Cobra GT Roadster／Coupe售價，共有5.0升自然進氣、機械增壓兩種動力，售價自1,595萬起。

▲Suzuki推出新黃牌重機，售價36.8萬起。

Suzuki台鈴機車在台發表全新DR-Z4黃牌重機（連結），包括越野款的DR-Z4S與滑胎款的DR-Z4SM都同步登台，售價自38.8萬，前100名可享早鳥價36.8萬，預計第4季展開交車。