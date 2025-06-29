汽機車等紅燈做1動作「秒噴1800元」！苦主不服提訴訟慘吞敗訴

▲（示意圖／報系資料照）

圖文／CTWANT

停等紅燈時，駕駛汽車或騎乘大型重機的您，是否會不自覺的往前滑行至機車停等區？其實這已違反道路交通處罰條例規定，最高可罰新台幣1800元。

新北市交通事件裁決處指出，曾有一名駕駛人收到一張「紅燈時占用機車停等區」的交通罰單，駕駛人聲稱照片係由正後方拍攝，無法認定他所駕駛的汽車誤停在機車停等區內，對於檢舉內容表示不服，因而提起行政訴訟。

但法官認為路口號誌明顯為紅燈，車輛依規定應於停止線前停等，駕駛人雖主張檢舉照片無法證明汽車有占用機車停等區，但從檢舉照片中發現機車停等區的長方形標線，明顯在其汽車的前、後車輪之間，因此判決敗訴。

裁決處表示，常有汽車或黃紅牌大型重機車於停等紅燈時，占用機車停等區停放，影響機慢車停放；若經民眾檢舉或警察舉發，則可依道路交通處罰條例第60條第2項第3款「不遵守道路交通標誌、標線、號誌之指示」規定，開罰900元至1800元。

裁決處也呼籲汽機車駕駛人行經行人穿越道時，應暫停讓行人通行，如未遵守規定，依據道路交通管理處罰條例規定，最重可處6,000元罰鍰，另須參加道路交通安全講習3小時。

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