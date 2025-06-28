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福斯25年式Polo、T-Cross、T-Roc到港！限時優惠升級、現金價折5萬

▲福斯Polo到港、T-Cross、T-Roc優惠。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲台灣福斯宣布25年式Polo、T-Cross、T-Roc到港，7月入主Polo指定車型享36期低利率方案、現金最高再折50,000元。（圖／翻攝自Volkswagen，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

台灣福斯（Volkswagen）近日宣布2025年式Polo正式到港，車系編成調整為230 TSI Life、230 TSI Tech與230 TSI Style三車型，售價自88.8萬起。

新Polo採單一1.0升3缸渦輪動力，具有116匹／20.4公斤米扭力，全車系也標配Air Care Climatronic雙區恆溫空調、IQ.Drive智能駕駛輔助系統，中階Tech車型以上還具有IQ.Light矩陣式LED智慧頭燈。原廠也祭出較24年式最多60,000元降幅的優惠，7月底前入主指定車型享36期低利率專案、現金方案最高再享50,000元折扣。

▲福斯Polo到港、T-Cross、T-Roc優惠。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲Polo採單一1.0升3缸渦輪動力，具有116匹／20.4公斤米扭力，全車系也標配Air Care Climatronic雙區恆溫空調、IQ.Drive智能駕駛輔助系統。

除了Polo之外，T-Cross、T-Roc小型都會休旅車系25年式也同步登場，入主指定車型還升級Beats環繞音響，價值25,000元。其中T-Cross 230TSI Tech以上車型也具有高辨識度水箱護罩連貫式LED定位燈、3D貫穿式尾燈，全車系也具有後座前後滑移14公分靈活空間。

▲福斯Polo到港、T-Cross、T-Roc優惠。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Polo到港、T-Cross、T-Roc優惠。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲25年式T-Cross、T-Roc也到港，指定車型升級Beats音響，價值25,000元。

即日起至7月底止，福斯25年式小型都會車款眾多優惠實施中，指定車型享36期低利率分期專案，Polo較24年式最高調降60,000元，Polo 230TSI Life、Tech車型現金購車再享50,000元折扣；T-Cross、T-Roc指定車型升級Beats音響。

▲福斯Polo到港、T-Cross、T-Roc優惠。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲福斯Polo到港、T-Cross、T-Roc優惠。（圖／翻攝自Volkswagen）

▲台灣福斯25年式Polo、T-Cross、T-Roc 7月購車優惠一覽。

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關鍵字：汽車福斯VolkswagenPoloT-CrossT-Roc低利現金折扣優惠7月

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