Honda「圓燈復古重機」推新色！優化儀表介面、頭燈照明再提升

▲日本Honda推出新年式GB350、GB350 S，除了增添新車色外，也改善頭燈照明範圍。（圖／翻攝自Honda）

記者林鼎智／綜合報導

日本Honda二輪部門近日針對復古重機GB350、GB350 S推出新年式更新，主要是增添新車色，並透過燻黑尾燈、儀表飾環電鍍處理、以及改善頭燈照射範圍等優化，預計在8／28於當地開賣。

此次GB350共有珍珠鷹眼藍、消光金屬黑、古典白三種車色，其中新增的珍珠鷹眼藍以深藍色為基礎，搭配白色油箱下半部、棕色復古風格座墊更吸睛。同時原廠也換上燻黑尾燈，讓視覺更具風格。

▲GB350的珍珠鷹眼藍搭配棕色坐墊相當搶眼，尾燈也經過燻黑處理。



而GB350 S則有金屬灰、金屬銀2種車色。不論是GB350、GB350 S，此次新年式也換上新的儀表設計，在圓形頭燈外緣電鍍處理，營造更好的質感，並且也變更大燈照明範圍，具有更好的夜間照明辨識效果。

新GB350、GB350 S動力不變，皆搭載348c.c.氣冷OHV單缸引擎，最大馬力20匹／5,500rpm、最大扭力3.0公斤米／3,000rpm，售價自671,000日圓至715,000日圓，折合新台幣約13.5萬-14.4萬不等。

▲GB350 S則有金屬灰、金屬銀2種車色，動力都維持不變，為348c.c.氣冷OHV單缸引擎，最大馬力20匹／5,500rpm、最大扭力3.0公斤米／3,000rpm。