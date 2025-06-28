36.8萬起！Yamaha「新MT-07／Y-AMT自排版」開賣　早鳥享限量升級

▲台灣山葉發表新一代MT-07／Y-AMT自排版，售價分別為36.8萬、38.8萬，將在7／7開放訂購。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

Yamaha台灣山葉近日宣布導入全新大改款MT-07，同時還帶來「自排版」的MT-07 Y-AMT，雙車型也預告將在2025國際重機展亮相，並於7／7開放預售，售價分別為36.8萬、38.8萬元，預計第3季開始陸續交車。

Yamaha MT-07 ：36.8萬

Yamaha MT-07 Y-AMT：38.8萬

▲此次新MT-07還導入Y-AMT自排版，可實現免離合操作。

作為全球銷量最受歡迎的Yamaha中量級街車代表，MT-07以靈活身形、CP2雙缸引擎及好操控備受好評。此次改款在外觀上導入「Natural Simplicity for Everyone」語彙，具有小型LED頭燈、新設計側蓋、油箱及坐墊尾部，具有緊湊的動感身形，加上全新5吋TFT全彩液晶螢幕、重新設計的把手控制鍵，在透過Y-Connect App後可與手機連結，提供來電顯示、訊息、音樂、支援Garmin StreetCross導航等功能。

▲新MT-07搭載5吋TFT全彩儀表、重新設計把手控制鍵，動力心臟同樣為CP2 689c.c.雙缸引擎。



動力部分則維持689c.c.並列雙缸引擎，具有73.4匹／6.9公斤米扭力峰值，懸吊採前41mm倒叉、多連桿單槍後避震，並具有YCC-T電子油門系統、3段動力模式、TCS循跡控制、A&S滑動式輔助離合器等。

另外，同步登場的MT-07 Y-AMT也首度搭載Yamaha專利自動變速系統，透過電子控制離合器與電動換檔系統，實現免離合操作。Y-AMT也支援手動撥片、全自動雙模式，並標配定速巡航功能，提升長途舒適度、操作自由度。

▲MT-07 Y-AMT支援手動撥片、全自動雙模式，並標配定速巡航功能。



全新2025年式MT-07／MT-07 Y-AMT共提供Ice Storm冰霜灰、Tech Black 疾勁黑、Icon Blue 標誌藍3款車色，將於7／7起展開預購，早鳥車主可獲得限量原廠精品套組，包括MT-07的快排套件組（限量30台、價值5,000元）、以及MT-07 Y-AMT的車身減震拉桿（限量15台、價值8,000元）。