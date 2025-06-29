ETtoday新聞雲手機版新聞雲 Apps
ETtoday車雲粉絲團

現在買特斯拉「新車自動駕駛送上門」！馬斯克54歲生日前實現壯舉

特斯拉執行長馬斯克表示，該公司已完成首次Model Y全自動駕駛交付。（圖／中新社）

▲特斯拉執行長馬斯克表示，該公司已完成首次Model Y全自動駕駛交付。（圖／中新社）

圖文／7Car 小七車觀點

特斯拉執行長馬斯克27日表示，該公司已完成首次Model Y全自動駕駛交付，且比計劃提前一天完成。該公司的最新舉措，旨在展示其在自動駕駛領域的技術進步。

此次交付比特斯拉此前設定的首次全自動駕駛交付日期提前了一天，而6月28日恰逢馬斯克的54歲生日。

馬斯克表示，這是首次在公共高速公路上進行的完全自動駕駛，車內無人，也沒有遠程操作控制車輛。分析人士指出，特斯拉首次實現的全自動駕駛交付，凸顯了馬斯克對人工智能和機器人技術將引領其電動汽車公司未來發展的押注。

特斯拉日前在德州奧斯汀首次公開測試自動駕駛計程車，為搭載最新軟體的Model Y，為了安全起見，目前測試車輛都配置了一名人類安全監視員。

不過根據外媒影像指出，一輛robotaxi在準備左轉時突然偏離路線，開進對向車道長達6秒。另一段影片則記錄到車子在前方毫無障礙的情況下突然急煞，導致乘客猛然向前傾，物品也被甩落地板。

奧斯汀市政府表示，已掌握網路上流傳的問題影片，一旦有法律或安全疑慮，會立刻通報。特斯拉股價27日整體小幅走軟，收盤下跌0.66%至323.63美元。

延伸閱讀
7旬嬤車禍討3000萬賠償！6大項目一次看　網見「掉頭髮」全傻眼
對小學女兒伸魔爪！獸父犯案40年「還侵犯10歲孫女」　法院判決曝光
原始連結

►台灣5月新車銷量「TOYOTA阿法竟破600輛」！總市場較去年跌23.1%

►79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找

►點我聽《尚恩帶你上車》買車開車玩車養車都好聽

關鍵字：Tesla特斯拉ModelYFSD全自動駕駛汽車新車ElonMusk計程車

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【水龍捲奇景】民眾在小琉球目擊水龍捲直衝天際

推薦閱讀

36.8萬起！Suzuki「黃牌越野／滑胎重機」開賣　前100名享早鳥價

36.8萬起！Suzuki「黃牌越野／滑胎重機」開賣　前100名享早鳥價

110.8萬起！Honda「陸地航母重機Goldwing」50周年版台灣限時限量開賣

110.8萬起！Honda「陸地航母重機Goldwing」50周年版台灣限時限量開賣

特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍

特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍

1698萬起！義大利手工超跑「Dallara Stradale」登台　可合法上路

1698萬起！義大利手工超跑「Dallara Stradale」登台　可合法上路

59980元！Gogoro「最新綠牌車EZZY」上市　搭配補助3萬有找

59980元！Gogoro「最新綠牌車EZZY」上市　搭配補助3萬有找

79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找

79.9萬起！Honda「HR-V小改款」正式現身　油電頂規百萬有找

最新文章

現在買特斯拉新車全自動駕駛送上門2025-06-29

電動車浪潮來襲BMW不隨波逐流2025-06-29

汽機車等紅燈做1動作秒噴1800元2025-06-29

蘋果升級CarPlay多家車廠退出合作2025-06-29

Honda「圓燈復古重機」推新色2025-06-28

福斯Polo、T-Cross、T-Roc到港2025-06-28

Yamaha新MT-07／Y-AMT自排版開賣2025-06-28

【周焦點】進口新車上市、7月將有大促銷2025-06-28

Nissan第3代e-POWER油電歐洲登場2025-06-28

保時捷義大利成立40周年推特仕車2025-06-28

熱門文章

汽機車等紅燈做1動作秒噴1800元2025-06-29

蘋果升級CarPlay多家車廠退出合作2025-06-29

Model Y首度自駕交車！開進客戶家創全球首例2025-06-29

三菱「全新7人座休旅」預告2025-06-25

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電2025-06-27

「TOYOTA改款神車休旅」爆紅日本停售！2025-06-19

電動車浪潮來襲BMW不隨波逐流2025-06-29

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見2025-06-27

車商傳7月祭出「最殺促銷」2025-06-27

TOYOTA全新「2.0升渦輪引擎」將量產2025-06-26

相關新聞

電動車浪潮來襲「BMW：絕不隨波逐流」！持續投資開發汽柴油引擎

電動車浪潮來襲「BMW：絕不隨波逐流」！持續投資開發汽柴油引擎

汽機車等紅燈做1動作「秒噴1800元」！苦主不服提訴訟慘吞敗訴

汽機車等紅燈做1動作「秒噴1800元」！苦主不服提訴訟慘吞敗訴

全球首例！特斯拉Model Y完成「跨州自駕交付」　車主家門前收新車

全球首例！特斯拉Model Y完成「跨州自駕交付」　車主家門前收新車

Honda「圓燈復古重機」推新色！優化儀表介面、頭燈照明再提升

Honda「圓燈復古重機」推新色！優化儀表介面、頭燈照明再提升

台灣福斯Polo、T-Cross、T-Roc到港！限時配備升級、現金折扣5萬

台灣福斯Polo、T-Cross、T-Roc到港！限時配備升級、現金折扣5萬

讀者迴響

熱門文章

汽機車等紅燈做1動作「秒噴1800元」！苦主不服提訴訟慘吞敗訴

汽機車等紅燈做1動作「秒噴1800元」！苦主不服提訴訟慘吞敗訴

蘋果升級版CarPlay「傳多家車廠退出合作」！雷諾直嗆：別試圖入侵

蘋果升級版CarPlay「傳多家車廠退出合作」！雷諾直嗆：別試圖入侵

全球首例！特斯拉Model Y完成「跨州自駕交付」　車主家門前收新車

全球首例！特斯拉Model Y完成「跨州自駕交付」　車主家門前收新車

折合新台幣40萬有找！三菱「全新7人座休旅」預告　台灣今年先上5人座

折合新台幣40萬有找！三菱「全新7人座休旅」預告　台灣今年先上5人座

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電！台灣國產先上1.5升渦輪

福特「改款新Territory」中型休旅推新油電！台灣國產先上1.5升渦輪

「TOYOTA改款神車休旅」爆紅日本停售！上市不到一個月訂單爆量

「TOYOTA改款神車休旅」爆紅日本停售！上市不到一個月訂單爆量

電動車浪潮來襲「BMW：絕不隨波逐流」！持續投資開發汽柴油引擎

電動車浪潮來襲「BMW：絕不隨波逐流」！持續投資開發汽柴油引擎

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見！搭載最新油電成IS後繼車

LEXUS將推「超帥全新轎跑」明年見！搭載最新油電成IS後繼車

ETtoday車雲

發燒話題

Alfa RomeoAlpinaAston MartinAudiBMWBentleyBugattiCadillacChevroletDodgeFerrariFordHondaHummerHyundaiInfinitiIsuzuJaguarKiaKoenigseggLamborghiniLand RoverLexusLuxgenMaseratiMazdaMcLarenMercedes-BenzMiniMitsubishiNissanOpelPaganiPeugeotPorscheRenaultRollsRoyceSeatSkodaSmartSsangYongSubaruSuzukiTeslaToyotaVolkswagenVolvoYAMAHASYMKYMCOPGOAEONKTMTriumphVespaGogoroDucatiMercedes-AMG

熱門快報

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

ETtoday車雲粉絲團 | 新聞雲APP下載 | ETtoday新聞雲
我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
ETtoday新聞雲 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366