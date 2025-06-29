現在買特斯拉「新車自動駕駛送上門」！馬斯克54歲生日前實現壯舉

▲特斯拉執行長馬斯克表示，該公司已完成首次Model Y全自動駕駛交付。（圖／中新社）

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特斯拉執行長馬斯克27日表示，該公司已完成首次Model Y全自動駕駛交付，且比計劃提前一天完成。該公司的最新舉措，旨在展示其在自動駕駛領域的技術進步。

此次交付比特斯拉此前設定的首次全自動駕駛交付日期提前了一天，而6月28日恰逢馬斯克的54歲生日。

馬斯克表示，這是首次在公共高速公路上進行的完全自動駕駛，車內無人，也沒有遠程操作控制車輛。分析人士指出，特斯拉首次實現的全自動駕駛交付，凸顯了馬斯克對人工智能和機器人技術將引領其電動汽車公司未來發展的押注。

特斯拉日前在德州奧斯汀首次公開測試自動駕駛計程車，為搭載最新軟體的Model Y，為了安全起見，目前測試車輛都配置了一名人類安全監視員。

不過根據外媒影像指出，一輛robotaxi在準備左轉時突然偏離路線，開進對向車道長達6秒。另一段影片則記錄到車子在前方毫無障礙的情況下突然急煞，導致乘客猛然向前傾，物品也被甩落地板。

奧斯汀市政府表示，已掌握網路上流傳的問題影片，一旦有法律或安全疑慮，會立刻通報。特斯拉股價27日整體小幅走軟，收盤下跌0.66%至323.63美元。

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