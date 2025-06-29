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全球首例！特斯拉Model Y完成「跨州自駕交付」　車主家門前收新車

記者閔文昱／綜合報導

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）27日宣布，旗下Model Y SUV成功完成全球首起全程「無人駕駛交車」任務，從德州奧斯汀（Austin）的超級工廠自動駛往市區客戶住處，全程未配備駕駛員，也未啟用遠端控制，堪稱特斯拉自動駕駛技術一大里程碑，並比他原訂的生日交車時間（6月28日）提前一天完成。

根據特斯拉AI及自駕部門主管埃盧斯瓦米（Elluswamy）說法，這輛Model Y在交車過程中最高時速達72英里（約116公里），沿途涵蓋德州州道130號、71號西向與MoPac高速道路，經歷城市街道與高速公路全段測試，最終準確停靠於奧斯汀市南區的住宅公寓，由一名受邀參與實驗計畫的用戶約瑟（Jose）接收。

▲特斯拉「小改款Model Y台灣即將交車」！首批破1200輛強勢重返冠軍。（圖／記者張慶輝攝）

▲特斯拉Model Y首度「無人駕駛交車」。（圖／資料照，非當事車輛）

這次無人駕駛交車，延續特斯拉自今年4月以來在多座工廠內部的FSD無監督模式測試成果，象徵自動駕駛邁入實際應用階段。馬斯克也在X平台發文感謝AI與晶片團隊，稱這是「真正意義上的全自駕成就」，並強調過程中無任何人工介入或遠端協助，與過去封閉場域測試有本質性差異。

特斯拉近期也在德州奧斯汀推出自動駕駛計程車「robotaxi」試營運，目前採邀請制，限特定區域行駛，車內仍配有人類安全監視員，但不到一周便爆出多起爭議案例，包括車輛誤入對向車道、無預警急煞、違規停靠等情況，引發外界對技術穩定性的質疑，美國國道交通安全局（NHTSA）已介入調查。

市場對此次創舉反應不一，儘管不少科技圈人士與用戶讚嘆其技術突破，但也有網友質疑若中途出事「誰負責」，甚至戲稱「新車怎麼就有這麼多里程數」、「以後車主變乘客，車賺得比人多」。股市層面上，特斯拉（TSLA）股價27日小幅下滑0.66%，收在323.63美元。

關鍵字：特斯拉無人駕駛自動駕駛馬斯克技術

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