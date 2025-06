全球首例！特斯拉Model Y完成「跨州自駕交付」　車主家門前收新車

記者閔文昱/綜合報導

特斯拉(Tesla)執行長馬斯克(Elon Musk)27日宣布,旗下Model Y SUV成功完成全球首起全程「無人駕駛交車」任務,從德州奧斯汀(Austin)的超級工廠自動駛往市區客戶住處,全程未配備駕駛員,也未啟用遠端控制,堪稱特斯拉自動駕駛技術一大里程碑,並比他原訂的生日交車時間(6月28日)提前一天完成。

根據特斯拉AI及自駕部門主管埃盧斯瓦米(Elluswamy)說法,這輛Model Y在交車過程中最高時速達72英里(約116公里),沿途涵蓋德州州道130號、71號西向與MoPac高速道路,經歷城市街道與高速公路全段測試,最終準確停靠於奧斯汀市南區的住宅公寓,由一名受邀參與實驗計畫的用戶約瑟(Jose)接收。

▲特斯拉Model Y首度「無人駕駛交車」。(圖/資料照,非當事車輛)

這次無人駕駛交車,延續特斯拉自今年4月以來在多座工廠內部的FSD無監督模式測試成果,象徵自動駕駛邁入實際應用階段。馬斯克也在X平台發文感謝AI與晶片團隊,稱這是「真正意義上的全自駕成就」,並強調過程中無任何人工介入或遠端協助,與過去封閉場域測試有本質性差異。

The first fully autonomous delivery of a Tesla Model Y from factory to a customer home across town, including highways, was just completed a day ahead of schedule!!



Congratulations to the @Tesla_AI teams, both software & AI chip design!