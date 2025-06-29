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電動車浪潮來襲「BMW：絕不隨波逐流」！持續投資開發汽柴油引擎

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 從來沒有明確為燃油車劃下停用時間表，相較於有些車廠高調喊出電動化目標後又選擇轉彎，BMW 從頭到尾就沒有打算隨波逐流。執行長 Oliver Zipse 過去也多次強調，電動車的轉型不該強迫，消費者應該保有選擇權，因為電動車的售價依然偏高，充電基礎建設也尚未完善。

根據德國媒體《Automobilwoche》最新專訪，BMW 奧地利 Steyr 工廠負責人 Klaus von Moltke 就直接表明：「燃油引擎是我們的根基，也將是我們未來業務的財務支柱。」這座工廠在去年生產了 120 萬具引擎，BMW 目前依然持續投入內燃機技術開發，預計會針對三缸到八缸引擎調校至符合未來更嚴格的歐盟 Euro 7 排放法規。

而且 BMW 並不只是在維持汽油引擎，柴油引擎也沒被放棄。BMW 目前已經針對柴油車積極測試多種替代燃料，其中包括 HVO100（氫化植物油，純燃料）。官方表示，搭配 HVO100 燃料的柴油車可以降低最多 90% 的碳排放，並且能改善冷車啟動表現，同時更不容易受到微生物污染。目前 BMW 在德國生產的新柴油車，出廠前就已經加注這類環保燃料。

當然，BMW 並非完全停留在燃油領域。位於奧地利 Steyr 的工廠，目前也同步生產用於未來 Neue Klasse 電動車的新世代馬達，預計首款搭載的車型將是即將在慕尼黑車展亮相的全新 iX3，這款新車將在匈牙利的德布勒森 (Debrecen) 工廠量產。

BMW 雖然沒有急著跟風全電動，但目標依然設定在 2030 年前，讓燃油與電動車型的銷售比達到五五平衡。不過以目前進度來看，還有一段路要走。去年 BMW 集團（包含 MINI 與 Rolls-Royce）旗下電動車銷售占比為 17.4%，2025 年第一季已提升到接近 19%，若要在短短五年內攀升到 50%，未來的市場推進節奏勢必得更加積極。

被問到是否認為歐盟真的會在 2035 年全面禁售燃油車，Klaus von Moltke 保持中立：「這種預測沒有意義，我們的工作是針對各種可能性做好準備，確保無論市場怎麼變化，我們都具備交付的能力。」

BMW 的策略很明確：燃油、電動，雙軌並行。像是即將問世的下一代 M3 已確定會保留直六引擎，雖然有可能會加入電氣化系統，但基本燃油架構依然存在。更別提即將上市的新一代 M5，依舊搭載 V8 引擎，外加插電式混合動力，這些都是 BMW 在環保法規下堅守性能魂的重要象徵。

BMW 或許沒喊得那麼激進，但他們用穩健的腳步證明，內燃機的時代，還遠遠沒結束。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：BMW汽油引擎柴油內燃機電動車汽車新車

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