別克「GL8小改款MPV」大陸開賣！入門價買陸地商務艙　質感舒適升級

圖文／7Car 小七車觀點

Buick 在中國大陸市場持續深耕 MPV 產品線，近日正式推出小改款 GL8 Land Business Class，作為 GL8 車系的入門車型，新車起價人民幣 229,900 元（約新台幣 103 萬元），在入門價格之下，配備質感與乘坐舒適度都有明顯升級。

▲Buick 在中國大陸市場持續深耕 MPV 產品線，近日正式推出小改款 GL8 Land Business Class 入門車型。

新款 GL8 Land Business Class 採用 Buick 最新 Pure 設計語彙，換上更精緻的前保桿與細長型 LED 頭燈，搭配大尺寸橫幅式水箱護罩，整體線條比過去更加現代。外觀標配包含電動側滑門、後座隱私玻璃、電動天窗與 17 吋鋁圈，基本配備相當完整。

車內則導入全新數位座艙，包含雙 12.3 吋儀表與中控螢幕，搭配新款方向盤、重新設計的中控台，排檔桿也改為方向機柱式，整體視覺更簡潔。二排則標配豪華 VIP 座椅，具備翻折扶手、椅背可傾倒設計，並配備獨特的「防暈減震器」，提升乘客舒適性並降低暈車感。

此外，新款 GL8 也強化語音辨識系統，新增遠端空調控制功能，側窗氣囊覆蓋範圍擴大至全車窗區域，同時導入雙層隔音玻璃與強化車室隔音結構，靜肅表現更上層樓。

此次改款最大亮點之一，是底盤後懸吊全面升級為四連桿獨立懸吊，取代過去的扭力樑結構，原廠強調能大幅提升行路質感與駕駛舒適性。

GL8 Land Business Class 全車系搭載 2.0 升渦輪增壓四缸引擎，最大輸出 233 匹馬力（174 kW）、350 Nm，搭配九速手自排變速箱，0-100 km/h 官方加速為 9.2 秒，性能表現偏向家庭與商務取向。

車內標配電動調整前座、後座獨立空調、八支揚聲器音響，行李廂容積介於 521 至 1,650 公升，空間機能維持 GL8 一貫的強項。

作為 GL8 家族的入門定位，Land Business Class 這次改款重點擺在乘坐體驗、質感營造與實用配備，雖然動力表現稱不上亮眼，但提供了非常親民的價格與更舒適的後座體驗。

值得注意的是，這次懸吊升級對 GL8 來說是一次跨代式進步，對中國 MPV 消費者而言，這樣的改變或許比單純換設計還更實際。