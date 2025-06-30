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藍寶堅尼「限量版跑車」釋預告！將採V12油電動力、全球只有29台

▲藍寶堅尼限量跑車預告 。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲藍寶堅尼預告將推出一款限量版車型，預計全球限量29台，將以油電大牛Revuelto的油電動力為基礎。（圖／翻攝自Lamborghini，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

藍寶堅尼（Lamborghini）於蒙特雷汽車周釋出一款限量版車型，該車很可能名為Fenomono，將以Revuelto的油電動力平台為基礎，預計只限量生產29台。

這款很有可能名為Fenomono的新車，在希臘語中具有「現象」的意思，從預告照中，可看到引擎蓋上的肌肉鈑線、且車頭線條也與Revuelto不同，側窗下的車身肩線也更加鮮明。

▲藍寶堅尼Revuelto 。（圖／翻攝自Lamborghini）

▲限量版車型很可能命名為Fenomono，具有與Revuelto相同的6.5升V12 PHEV油電動力，綜效馬力將來到1,015匹，圖為Revuelto。

藍寶堅尼表示，限量版（Few off）是品牌傳統，最早起源於2007年的Reventon，是首款以藍寶堅尼Centro Stile設計的量產車型，並向全球推出「限量版」的概念，後續也先後帶來Sesto Elemento、Veneno、Centenario、Sian 和 Countach LPI 800-4等。

至於在即將推出限量版Fenomono方面，預料動力將與Revuelto一樣，採6.5升V12自然進氣引擎、3馬達（前2後1）、3.8kWh鋰電池組成，具有綜效馬力1,015匹、靜止加速破百2.5秒、極速350km/h的實力。

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