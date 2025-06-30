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Hyundai N部門不放棄燃油車！將推油電、增程版動力擴大陣容

▲Hyundai N不排除燃油車。（圖／翻攝自Hyundai）

▲在歐盟法規下，i20／i30 N將退出歐洲市場，也讓Hyundai N部門將以油電動力、或是增程版動力來應對，不輕易放棄燃油車。（圖／翻攝自Hyundai，圖為IONIQ 6 N預告照，以下同）

記者林鼎智／綜合報導

Hyundai（現代）N性能子品牌雖然目前都以電動車為主，像是IONIQ 5 N、IONIQ 6 N，但並不意味著就放棄了燃油車。最近N部門副總透露，N部門業務範圍並不侷限在電動車，後續還有可能推出油電、增程式電動車動力系統。

Hyundai Ｎ性能車產品陣容持續擴大，除了IONIQ 5 N、IONIQ 6 N外，還有燃油車Elantra N、i20 N、i30 N等，不過由於歐洲排放法規關係，目前i20 N、i30 N也退出歐洲市場，僅剩電動車系。

▲Hyundai N不排除燃油車。（圖／翻攝自Hyundai）

▲IONIQ 6 N也確定將在古德伍德速度節首度亮相，後續是否也有其他N陣容值得期待。

為此，Hyundai集團也確認正在開發多款油電動力、EREV增程式電動車，將進一步擴大電動化陣容、同時豪華定位的Genesis，旗下Magma子品牌也將一同看齊，帶來更多性能與動力選擇。

近期方面，IONIQ 6 N也即將在古德伍德速度節首度亮相，而另一款N Vision 74概念車的量產版，則可能投入Genesis品牌，成為品牌光環車型，後者在概念車上採氫電混合動力，具有最大馬力670匹。

▲Hyundai N Vision 74。（圖／翻攝自Hyundai）

▲N Vision 74概念車是以氫電動力系統，具有670匹，不過實際量產是否會沿用該動力仍不確定。

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