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Honda放棄「下一代燃料電池工廠」　無法達成產能、上線時程延後

▲2014 Honda FCV Concept。（圖／翻攝自Honda）

▲Honda宣布推遲下一代燃料電池模組工廠營運計劃，並且將重新調整業務策略，圖為2014 Honda FCV Concept。（圖／翻攝自Honda）

記者林鼎智／綜合報導

日本Honda（本田）原本計劃在2027年於栃木縣真岡市展開下一代燃料電池模組量產運營，不過最近則宣布延後量產、並重新考慮該計劃。

本田原訂將在2027年開設一家專門生產下一代燃料電池模組的工廠，預估年產能達3萬台，並在2027年開始上線量產。不過隨著全球氫能源市場的變化，原廠也決定調整業務計劃，將調整產能並延後營運。

▲Honda下一代燃料電池模型。（圖／翻攝自Honda）

▲原本栃木燃料電池工廠預計在2027年上線營運，年產量估約3萬台燃料電池模組，不過因無法達到目標，也讓Honda決定放棄。

該工廠曾被選為GX（Green Transformation）綠色轉型計劃中的供應鏈建設支援項目，但在業務計劃進行審查後，由於無法符合公開招標中規定的年產2萬台燃料電池模組、以及2027年投產要求，也讓Honda決定放棄該計劃。

Honda目標是到了2025年旗下所有產品達成碳中和，為此Honda一開始就專注於氫能的潛力，並在氫能源技術、燃料電池的研發領域耕耘了30多年，後續將專注在FCEV燃料電池電動車、商用車、固定式發電機及建築機械等4大領域。

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關鍵字：汽車Honda本田氫燃料栃木FCV工廠延後營運投產燃料電池日本

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