「大改款Mazda CX-5」休旅來了！內外大翻新、換全新油電

▲新一代CX-5首度正式預告，預計7月10日發表。（圖／翻攝自Mazda）

記者徐煜展／綜合報導

作為Mazda旗下最暢銷主力車款，新一代CX-5終於即將迎來大改款，外型、內裝預期都有大翻新，並搭上最新油電，與全球車迷相約7月10日正式發表。

▲新CX-5外型整容更精緻、時尚。

從官方預告剪影以及日前測試車來觀察，下一代CX-5外觀設計更為銳利，延續家族Kodo魂動美學，增加更具立體感的線條與角度，整體風格更趨向 CX 50、CX 60 系列，感覺更精緻、沉穩 。

外觀採用纖細直條形頭燈和L型車尾燈設計，視覺效果更為清晰；尾門鑲上改為簡潔「Mazda」字樣Logo；車身線條較現款更為修長，預計車艙空間更寬闊 。

▲動力預期出現全新的油電系統。

動力除了有現行的Skyactiv‑G 汽油動力，日前Mazda官方透露的Skyactiv‑Z新引擎，不排除結合趨勢油電科技，首搭在新一代CX-5上，大改款CX-5即將向TOYOTA RAV4、HONDA CR-V等同級休旅發起攻勢。

身為Mazda在全球最暢銷作品，CX‑5自2012年推出後累積銷量超過350萬輛，在2024年為五款熱銷中型休旅。