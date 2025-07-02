TOYOTA「入門小車油耗35.8km/L」現身印度測試！為7人座休旅量產暖身

▲TOYOTA Aqua現身印度測試！將關係到新7人座休旅量產。（圖／翻攝自Youtbe@91Wheels）

記者徐煜展／綜合報導

台灣曾進口販售的TOYOTA Prius C，在日本稱為Aqua，近來TOYOTA Aqua現身在印度測試引起不少關注，雖然TOYOTA Aqua在印度販售可能性不高，但在印度測試的Aqua可能將關係到Urban Cruiser Hyryder 7人座量產走向。

▲TOYOTA即將推出Urban Cruiser Hyryder 7人座休旅，將用上最新油電技術。（圖／翻攝自TOYOTA）

TOYOTA第2代Aqua在日本可是暢銷小車，更具備高達35.8km/L平均油耗，日前無偽裝測試車現身印度公路，引起外媒及市場高度關注，印度市場測試目的並非導入販售Aqua，推測而是評估TOYOTA油電技術在當地環境下的可行性，是為了接下來的TOYOTA Urban Cruiser Hyryder 7人座休旅油電作準備。

事實上，TOYOTA常在印度測試全球戰略車，包括過去的RAV4、Yaris、C-HR等都在名單內，而Aqua採用TNGA-B平台打造，搭載新世代的1.5升油電系統，其成本定位考量，導入印度市場機會確實不高。

▲Urban Cruiser Hyryder 7人座將會採用1.5升油電系統。

TOYOTA Urban Cruiser Hyryder、Suzuki Grand Vitara互為雙方合作的作品，而這2款車型都將推出全新的7人座車型，未來在印度市場對手會有MG Hector Plus、Hyundai Alcazar，車長預估有4.6米左右，而軸距2米6與RAV4接近。