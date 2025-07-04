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台灣敲碗很想要「TOYOTA超帥跑旅」日本已經賣不動！關鍵原因曝光

▲TOYOTA Crown Sport日本7月推新年式！車型陣容更豐富。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Crown Sport銷售低迷！不如預期表現。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣車迷心心念念超帥的TOYOTA Crown Sport跑旅，如今在日本市場銷售平淡，作為 Crown 家族中主打顏值的跨界跑旅，雖然設計新穎、搭載最新油電科技，但表現不如預期，銷售排名遠落後RAV4 與 Harrier 等休旅車型，引發外界對其市場接受度的關注。

▲TOYOTA Crown Sport日本7月推新年式！車型陣容更豐富。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Crown Sport日本人不買單，銷售反應還不如Crown Crossover。

目前僅在日本販售的TOYOTA Crown Sport，最早於2023年發表，因造型神似法拉利Purosangue當時引起不少轟動，甚至更是台灣車迷期盼引進車款，但Crown Sport並不受日本市場青睞，每月僅有約700輛左右銷量，遠不及其他家族休旅2～3000輛成績，甚至比起Crown Crossover相比的2～3000輛月銷量也有不少差距，即便是話題性與新鮮感兼具的油電與PHEV雙動力設定，也未能有效帶動銷售熱度。

▲TOYOTA Crown Sport日本7月推新年式！車型陣容更豐富。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲TOYOTA Crown Sport再進化！原廠推出Crown Package選配套件。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲Crown Sport日本售價比LEXUS還貴，讓不少消費者卻步。

Crown Sport 銷售不佳的主要原因之一，被當地市場認為價格定位偏高、賣太貴，目前日本當地 Crown Sport售價為590萬日圓，折合新台幣118萬，頂規PHEV售價765萬日圓，折合新台幣153萬，Crown Sport定位售價甚至比部分LEXUS NX、RX還高，反而讓消費者卻步。

此外，Crown Sport雖屬於TOYOTA高端Crown 家族之一，相較於Crossover跨界較實用空間與舒適性，Crown Sport因外型反而犧牲不少車室空間，加上產品定位略顯模糊，導致銷售力道無法集中。

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關鍵字：TOYOTACrown新一代大改款跨界油電房車旗艦休旅SUVCrown Sport

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