TOYOTA新一代「7人座MPV INNOVA」安全獲肯定！印度撞擊拿5星

▲轉型成家用MPV的新TOYOTA INNOVA獲得5星高分。（圖／翻攝自Bharat NCAP）

記者徐煜展／綜合報導

與台灣過去商用車INNOVA大不同！於印度、東南亞轉型的新一代TOYOTA INNOVA，日前於印度撞擊測試獲得高分5星評價，更是TOYOTA在印度市場首款榮獲5星的 MPV 車款。

▲撞擊測試有效保護車內假人。

在印度稱為INNOVA Hycross跨界MPV展現強韌的安全性，在正面偏置與側撞測試中，完善的車體結構與安全氣囊保護，成人頭部、頸部與腿部獲良好評價，胸部區域則為可接受等級。兒童乘員測試同樣取得滿分表現，車內ISOFIX固定點等，達成嚴格防護水準。

▲新一代INNOVA Hycross具有TSS安全防護。

除了有車體結構把關，安全系統在新一代車型亦有大幅度進化，搭載6具安全氣囊與TSS防護系統，含自動緊急煞車（AEB）、車道偏離警示（LDA）、ACC智慧定速跟車等 ADAS系統。

目前 TOYOTA Innova Hycross 在印度2.0升汽油售價折合新台幣約76萬，頂規2.0升油電約為新台幣120萬，為印度市場級距中少數同時具備三排座位、高安全防護與油電選擇的MPV。