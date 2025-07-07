「第6代TOYOTA RAV4」又有新外觀！好料全上預計今年開賣

▲日本改裝廠釋出RAV4越野款改裝套件！（圖／翻攝自Kuhl）

記者徐煜展／綜合報導

日本知名改裝廠Kuhl日前釋出多項第6代TOYOTA RAV4改裝套件，讓不少車迷心癢癢，而近來再度把生意頭腦動在RAV4 Adventure越野款上，預告將推出一系列好料升級套件，為全新 RAV4 注入更濃厚的粗獷氣息。

▲越野款升級氣壓懸吊，共有多項個性化鋁圈可搭配。

第6代TOYOTA RAV4日本預計今年下半季開賣，已經有不少改裝好手店家躍躍欲試，日前Kuhl以標準款RAV4為雛型，釋出多項的改裝套件，如今又再度追加更霸氣的RAV4 Adventure越野款。

改裝套件目前僅由店家CG圖合成，預告即將開賣，外觀方面加入多項越野升級元素，搭載氣壓懸吊系統，可調整車高達25mm，並換上18吋全新鋁圈搭配全地形輪胎，可因應不同路況需求，帶來更強的地形穿越能力。

▲氣壓懸吊加上四驅系統，即將讓新RAV4一展身手。

Adventure車型標配AWD電子四驅系統，搭載 2.5 升油電，另有2.5升插電式油電動力，具備優異的節能表現與戶外駕馭能力。PHEV 車型最大亮點為 採22.7kWh 電池模組，提供約100公里純電續航里程。

雖然第6代TOYOTA RAV4即將在北美、日本開賣，但台灣和泰汽車目前仍把5代車型作主力銷售，並表示今年不會有6代RAV4計劃，上市時程仍在評估中。