【周焦點】進口7人座預告　重機展開幕　國產房車、日系休旅開賣

▲台灣進口7人座MPV預告下周上市；重機展各品牌新車百花齊放；Mazda、Nissan本周推新車上市。（圖／翻攝自各車廠、資料照）

記者徐煜展／綜合報導

本周車壇焦點獻給二輪重機市場，進入10周年的國際重機展於台北南港開幕，各品牌推出多款新車拚人氣；台灣進口7人座MPV又有新選擇，德國閃電Opel Combo預告下周發表；Mazda、Nissan分別有新車於本周上市吸訂單。

▲重機車迷肯定興奮，展場規模再突破紀錄。

台北南港重機展開幕！規模達到全館700格再次超越以往，共有180個品牌進駐，其中機車品牌就有18家，包括日系四大廠的Honda本田、Kawasaki川崎、Suzuki鈴木與YAMAHA山葉都到齊，另外歐美系的BMW、Harley-Davidson哈雷與Vespa偉士牌等品牌也都沒缺席，太古更是在會中官宣最新代理的品牌KTM與Royal Enfield，成為本屆展前的一大話題。

▲Opel Combo搶攻7人座MPV，預售價139.9萬。

商用、家用一車多功能的Opel Combo 7人座要來了（連結）！正在以139.9萬預售的Opel Combo，預告7月9日正式上市，搭載1.5升柴油渦輪，具備寬敞7人座，以及趨勢的L2輔助駕駛防護。

▲新年式Mazda CX-60配備升級還降價，售價118.9萬起。

Mazda新年式CX-60休旅開賣（連結），相較過去售價不僅調降，並佛心升級配備，提供2.5升自然進氣、3.3升6缸渦輪，新增「鋯石棕」新車色，並包含多達10 項的底盤懸吊系統優化調校、動力銜接更綿密順暢的八速手自排變速系統、大幅強化 NVH 車艙靜謐工程。

▲Nissan Sentra推出全新特仕車，售價73.8萬。

國產Nissan Sentra房車獲TNCAP五星安全認證，本周趁勢推出全新特仕車（連結），售價相較標準款降價4.7萬來到73.8萬，配備維持標準款配置，搭載多項先進主被動安全科技，採1.6升自然進氣。