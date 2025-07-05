BMW刷新「綠色地獄最速小鋼炮紀錄」！新M2 CS較前代大幅突破

圖文／7Car 小七車觀點

BMW 於今年 5 月正式發表 M2 CS，然而這款小鋼炮除了帳面數據更上一層，BMW 近日也順勢帶來一個重磅消息，宣布在紐柏林北賽道（Nürburgring Nordschleife）刷出 7 分 25.5 秒的圈速，官方甚至強調，這是目前「全球最快緊湊型車款」的紀錄。

這趟紀錄是由 BMW M 部門的開發工程師 Jörg Weidinger 在 4 月 11 日親自駕駛完成，與過去的 M2 紀錄相比，足足快了 13 秒。不過 BMW 並未明確說明他們擊敗的是哪台車，但根據 FastestLaps 資料庫，上一代 M2 在北賽道的紀錄是 7 分 33.91 秒，意味著這次的 M2 CS 幾乎是跨級距的提升。

在動力性能表現上，M2 CS 同樣搭載 3.0 升直列六缸雙渦輪增壓引擎，最大輸出來到 523 匹馬力，扭力達到 649 牛頓米，搭配 8 速自排變速箱，0 到 96 公里加速僅需 3.7 秒，極速可達 303km/h。

除了動力更強，M2 CS 也同步進行輕量化工程，像是碳纖維車頂、碳纖維後視鏡、碳纖維後下擴散器，全部列為標配，這些設計幫助車身總重比原本 M2 自排版本減輕約 44 公斤，這在車身本來就不大的 M2 身上，算是相當有感。

懸吊方面也針對 M2 CS 進行專屬強化，換上全新設計的彈簧、避震器、引擎腳，並搭配鍛造鋁圈與 M 專屬複合煞車系統，全車動態設定明顯朝向賽道取向靠攏。

其實不難理解 BMW 這次為何要這麼積極，畢竟在當前的小鋼炮市場，競爭其實相當激烈，特別是 Mercedes-AMG 與 Audi 也都在高性能小車領域投入大量資源。BMW 顯然不想失去 M2 這塊指標性地位，透過 M2 CS 再度刷新紐柏林紀錄，除了宣示技術實力，也順勢為新世代 M 性能車拉開序幕。