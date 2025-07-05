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Hyundai「高性能電動轎跑車」預告7／10亮相！支援模擬換檔＆聲浪

圖文／7Car 小七車觀點

Hyundai 電動性能家族持續進化，全新 Ioniq 6 N 預計將於 7 月 10 日正式在 Goodwood 登場。繼 Ioniq 5 N 獲得市場肯定後，Hyundai 顯然已找到電動車與性能車之間的平衡點，這次透過四門跑格轎跑 Ioniq 6 N，品牌將進一步挑戰電動性能新高度。

▲全新 Ioniq 6 N 預計將於 7 月 10 日正式在 Goodwood 登場。

其實 Ioniq 6 N 的研發已醞釀許久，早在 2022 年 RN22e 概念車亮相時便埋下伏筆，後續也陸續被捕捉到測試車身影。今年 4 月，Hyundai 搭配 Ioniq 6 小改款同步釋出 Ioniq 6 N 首波官方預告，近期則逐步揭開更多細節，預告新車將具備更直接、更講究駕馭樂趣的動態設定。

從目前公布的預告圖來看，Ioniq 6 N 延續 N Line 小改款的分離式頭燈與運動化前後保桿，不過重點是車尾的鵝頸式擾流尾翼與鴨尾造型，明顯強化賽道氣息。車身前後葉子板明顯外擴，搭配高性能胎與輕量化輪圈，整體態度相當戰鬥。

針對操控表現，Hyundai 進一步為 Ioniq 6 N 帶來專屬升級，包括更低的車身高度、更流線的車體結構，並導入全新設計的懸吊幾何。原廠特別強調，新車重心更低，前輪後傾距離增加，懸吊結構也換上電子控制行程感測避震器，預期可有效提升支撐性與動態反應。

另外，Ioniq 6 N 也搭載經過升級的 N e-Shift 模擬變速技術與 N Active Sound+ 聲浪系統，全模式皆支援模擬換檔，搭配虛擬雙離合器設定與換檔提示燈，試圖讓電動車也能提供傳統燃油性能車的換檔節奏與聲浪層次。此外，漂移模式也獲得優化，讓駕駛能依據自身熟練程度更細膩地調整車輛漂移特性，提供更多進階玩法。

雖然 Hyundai 目前尚未公布詳細動力規格，但外界普遍推測 Ioniq 6 N 將沿用 Ioniq 5 N 雙馬達配置，預計具備 601 匹最大馬力，並支援短時間提升至 641 匹的 N Grin Boost 模式，電池則有望搭載 84 kWh 容量，續航表現值得期待。

Hyundai N 部門負責人 Joon Park 表示，Ioniq 6 N 將是品牌目前為止「駕馭感最強烈的電動車」，更多資訊預計將在 7 月 10 日於 Goodwood Festival of Speed 現場正式公布，屆時也將迎來首次動態展示。

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