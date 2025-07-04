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重機展／宏佳騰「超可愛微電車」發表！免考照、瓦力造型人氣滿滿

▲2025重機展／Aeon宏佳騰 。（圖／翻攝自宏佳騰）

▲Aeon宏佳騰於2025重機展公布新品牌識別、同時發表4款新車，其中一款更是品牌首款微電車Coopop 01。（圖／翻攝自宏佳騰、記者林鼎智攝，以下同）

記者林鼎智／台北報導

宏佳騰今（4）日於2025重機展公布全新品牌識別，同時發表4款新車，包括STR 250、Brera X 250、Ai-1 Sport ABS電動機車及全新微電車Coopop 01，帶來橫跨油車、電車與微電車的豐富產品陣容。原廠還推出重機展專屬優惠，3D-350三輪機車限時下殺5萬元。

▲2025重機展／Aeon宏佳騰 。（圖／翻攝自宏佳騰）

▲Aeon宏佳騰4款新車售價、購車優惠一覽。

宏佳騰新CI識別強調「油電並進」，未來在國內外市場都將以「Aeontek宏佳騰」作為唯一識別名稱，在色彩上也以「熾騰橘」為主要色調。同時宏佳騰也宣布啟動通路2.0計畫，將輔導全台門市轉型為油電並營，統整門市形象、提升購車售後體驗，預計門市年增率可達10%。

▲20205重機展／Aeon宏佳騰。（圖／記者林鼎智攝）

▲宏佳騰新識別以「熾騰橘」為主要色調，另外將啟動通路2.0計畫，輔導全台門市轉型為油電並營。

新車方面，宏佳騰此次也推出STR 250小改款，除了保有全車149公斤、35mm前叉／5段雙槍後避震、Class D高亮度LED頭燈、4.2吋LCD大螢幕、32L大容量車廂外，此次更新增專用風鏡、金屬煞車油管、引擎飾蓋及坐墊自動開啟裝置，另外也提供閃耀白、科技黑兩款新色，該車色可依光線變化呈現不同色澤，也是宏佳騰首款可變色塗裝機種。

▲20205重機展／Aeon宏佳騰。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／宏佳騰 。（圖／記者林鼎智攝）

▲STR 250新增專用風鏡、金屬煞車油管、引擎飾蓋及坐墊自動開啟裝置，另外也增添閃耀白、科技黑兩款新色，可依光線呈現不同色澤。

除了原先的黃牌車型外，宏佳騰也推出「白牌」跨界機種的Brera X 250，配備上與黃牌Brera X同樣維持KYB懸吊、J.JUAN制動系統，全車車重僅156公斤、具有13.5公升油箱、Keyless免鑰匙系統等，提供閃耀白、魔力藍兩款車色，原廠也強調該車主打降維打擊，在白牌機種定位下保有黃牌配備，建議售價143,800元。

▲20205重機展／Aeon宏佳騰。（圖／記者林鼎智攝）

▲2025重機展／宏佳騰 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Brera X 250為白牌機種，配備則絲毫不減，建議售價143,800元。

電動機車方面，宏佳騰也推出Ai-1 Sport ABS，搭載G2.2水冷永磁同步馬達，標配Bosch 10.1 ABS防煞車鎖死系統，另外也升級多項貼心配備，像是新增椅墊自動開啟裝置、複合式Type A+C充電孔，並支援無線智慧鑰匙。新Ai-1 Sport ABS共有「勃根地紅」、「極光白」兩種車色，售價98,980元。

▲2025重機展／宏佳騰 。（圖／記者林鼎智攝）

▲Ai-1 Sport ABS搭載G2.2水冷永磁同步馬達，標配Bosch 10.1 ABS防煞車鎖死系統，共有「勃根地紅」、「極光白」兩種車色，售價98,980元。

除了燃油、電動機車外，宏佳騰也首度跨足微電車領域，推出「城市玩家Coopop 01」，Coopop 01車頭外型酷似「瓦力」相當吸睛，定位在都會短程通勤，具有免考照、0牌照、0燃料稅的優勢。

新Coopop 01採輕量化鋁合金車架、無刷輪轂馬達，全車包括電池僅47公斤，並配備Class A LED頭燈，座高735mm，並具有LCD多功能儀表板、50公里續航表現，共有「莎朗黑」、「福爾摩沙」兩款車色。

▲2025重機展／Aeon宏佳騰 。（圖／翻攝自宏佳騰）

▲20205重機展／Aeon宏佳騰。（圖／記者林鼎智攝）

▲20205重機展／Aeon宏佳騰。（圖／記者林鼎智攝）

▲20205重機展／Aeon宏佳騰。（圖／記者林鼎智攝）

▲微電車Coopop 01具有免考照、免繳稅優勢，全車含電池僅47公斤，可續航行駛50公里，售價48,980元。

2025國際重型機車展展覽資訊

展出日期與時間
7月4日星期五 11:00-18:00
7月5日星期六 10:00-18:00
7月6日星期日 10:00-17:30

展出地點
台北市南港展覽館2館(台北市南港區經貿二路2號)

展期票價與購買方式
全家便利商店FamiPort／現場票亭售票:280元
官方線上特惠票價：250元（購票連結請點我）

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