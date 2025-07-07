TOYOTA Yaris「化身超豪華小車直逼LEXUS」！折合新台幣77萬

▲日本光岡汽車再操刀出手！打造豪華版TOYOTA Yaris。（圖／翻攝自日本光岡汽車）

記者徐煜展／綜合報導

這款TOYOTA Yaris改到原廠都認不出來！日本知名改裝品牌光岡自動車近期又有驚豔全新作品，推出由TOYOTA Yairs打造的第4代Viewt Story特仕車，限量不到50輛，當地售價折合新台幣77萬！

▲融合經典復古元素，經典水汪汪頭燈相當吸睛。

擅於打造復古日本車的日本光岡汽車，旗下作品包含Corolla、RAV4等知名車系，而來到第4代的Viewt Story則是來自日規版的TOYOTA Yairs，近期於7月推出Viewt Story Royal Edition 皇家特仕車，再度引起不少日本車迷討論。

全新特仕車採用3款典雅外觀配色，採皇家綠（Royal Green）、皇家紅（Royal Red）、皇家白（Royal White）等色系，靈感取自山林、愛情與百合花意象，增添優雅氛圍，尾門左下角搭配專屬 Royal Edition 燙印徽飾，突顯限量身份與獨特韻味。

▲車內豪華細膩不輸LEXUS入門車款。

車艙採用質感棕色人造皮革座椅，搭配灰色縫線，增添層次優雅感覺，駕駛和副駕座椅背面繡有「Viewt Story」Logo，並以麂皮質感素材製作的英倫旗標來裝飾，細節展現精緻手工品質。

Royal Edition保持日規Yaris 原廠動力配置，包括1.0、1.5升三缸汽油，以及1.5升Hybrid 油電版本，搭配6速手排或自排CVT，可選配E-Four四驅版本。