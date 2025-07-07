日本今年推「新HONDA HR-V休旅」運動款！1.5升油電省油操控更好

▲日本預計今年8月推出HR-V e:HEV RS。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

台灣日前剛上市小改款HONDA HR-V，可惜並未導入泰國好評的RS運動化車型，而日本市場上今年已有HR-V新計劃，預計今年8月導入HR-V e:HEV RS，相比泰國首發國家，日本可是準備不少獨門好料回饋給母國消費者！

▲日規HR-V RS將導入重新調校的運動化懸吊。

日本HONDA HR-V e:HEV RS外觀基本與泰國相同，搭載專屬運動化外觀套件為主題，包括更具侵略性的菱格紋水箱護罩，搭配RS專屬標誌與動感進氣下氣壩，配上18吋新鋁圈、貫穿尾燈更突顯奪目風格。

相較泰規市場，日本HR-V RS將把鯊魚鰭天線改為隱藏式，讓外觀更顯時尚俐落，並會追加運動化懸吊，可讓車身高度降低45mm來到1,545mm，更顯低趴熱血視覺系，同時透過導入運動化懸吊，也能擁有更豐富的操控駕馭樂趣。

▲動力採用1.5升油電。

日規HR-V RS以e:HEV油電為主力，以1.5升自然進氣搭配電動馬達，強化平順動力輸出與節能表現。平均油耗約有25.6 km/L出色表現。

台灣市場已在今年6月推出小改款HR-V，並導入國外好評的e:HEV油電，汽油開價79.9萬，而油電則為89.9萬起。