LEXUS「新入門性能休旅」推特仕車！1.6升渦輪日本限量抽籤購買

▲日本LEXUS即將推出LBX性能限量特仕車。（圖／翻攝自LEXUS）

記者徐煜展／綜合報導

LEXUS去年7月帶來LBX Morizo RR小性能休旅，計劃在近期推出一款更矚目的全新特仕車，名為LBX Morizo RR Original Edition，將在日本販售限量100輛，想買還只能靠抽籤！

▲限量特仕車配色、設計還原最初LBX Morizo RR概念車。

LBX Morizo RR Original Edition採用專屬 Sonic Chrome 鈦銀金屬車漆，搭配活潑的Morizo黃色元素，點綴於前臉格柵、鋁圈及剎車卡鉗，外觀極具識別性。其實該車設計靈感就是源自去年LEXUS第一次展出LBX Morizo RR概念車，也就是當時豐田章男試駕過的車款，具有收藏紀念價值。

動力採用與 GR Yaris、GR Corolla相同的 1.6升直列三缸渦輪增壓引擎（G16E-GTS），輸出300匹馬力、40.8公斤米扭力，5.2秒完成破百加速衝刺。搭載AWD四驅系統，可選配 6 速手排或 8 速自排。

▲特仕車目前僅提供日本販售。

LBX Morizo RR Original Edition將於7月18～31日開始登記購買資格，經抽籤後，得標者將由經銷商通知取車。目前官方未公布售價。