台灣「日系進口豪華休旅」大降價36萬！V6動力出清完售不再導入

▲Infiniti QX60的V6動力即將完售！未來以2.0升動力作主力。（圖／翻攝自Infiniti）

記者徐煜展／綜合報導

今年2月台灣Infiniti推出稅金更誘人的全新2.0升渦輪動力，雖然3.5升V6仍有持續供應，但隨著大排氣量引擎逐漸弱勢，加上美規已計劃停產QX60 V6車型，台灣近期更祭出QX60 V6大降價促銷，待出清完畢後，V6動力的QX60將成為絕響！

▲美規停產QX60 V6版本，台灣配合海外策略，未來不再供應V6車型。

台灣QX60的V6動力正在出清促銷，原廠更推出誘人的甜甜價，原售價285萬的QX60 V6車型，有感大刀降價36萬來到249萬，本月入主更加送2年原廠保固，配合美規停產策略，台灣未來也將停售QX60 V6動力，銷售端更透露V6的QX60數量已經剩不到20輛。

▲V6動力停售，2.0升渦輪QX60仍會持續供應。（圖／資料照）

隨著V6動力即將下台一鞠躬，台灣QX60今年推出的2.0升渦輪將成為主力，原本3.5升V6動力一年稅金高達36,860元，而全新的2.0升渦輪稅金優勢來到一年17,410元，不僅為車主省下不少荷包，在豪華、配備依然不減，讓QX60繼續保有奢華的尊榮感。

2.0升渦輪QX60外型與V6版幾乎一致，車型選擇共有風尚款268萬，以及旗艦款285萬，能加價20萬選擇更舒適的6人座版本。