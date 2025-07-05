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Nissan引擎召修「台灣5111輛」受影響　4車型出廠年份要小心

▲Nissan召修。（圖／翻攝自Nissan、Infiniti

▲NissanKR20DDET、KR15DDT引擎召修，台灣也有受到影響更多達5,111輛，包括特定出廠的部分Infiniti QX50／QX55、Nissan Altima與X-Trail（非e-Power動力）。（圖／翻攝自Infiniti，以下同

記者林鼎智／綜合報導

台灣Nissan接獲日本原廠通知，其生產製造的KR20DDET、KR15DDT引擎可能因零件材質或生產加工過程瑕疵，在長時間使用後不排除會有引擎異音或異常震動、車輛儀表警示燈號亮起、引擎發動困難等異常現象。

目前Nissan已在全球各市場展開召回改正服務，台灣市場方面，清查受本案影響的車款為2018年7月至2022年1月出廠的部分Infiniti QX50／QX55、Nissan Altima共3,367台，以及2023年10月-2024年9月間生產的部分國產X-trail（非e-Power）車款1,744台，共計5,111輛。

▲Nissan召修。（圖／翻攝自Nissan、Infiniti

▲日本表示部分KR20DDET、KR15DDT引擎可能因零件材質或生產加工過程瑕疵，在長時間使用後恐會有引擎異音或異常震動、車輛儀表警示燈號亮起、引擎發動困難。

台灣Nissan將依相關計劃主動通知受影響車主，並建議返廠實施專案檢查，包括引擎狀況檢測、免費更換機油乙次、X-Trail 1.5升（非e-Power）車型更新由控制軟體等服務，若檢測後發現相關不良現象，Nissan將提供免費維修或更換零件服務。另外，針對此次受影響車輛，Nissan也將特別提供自車輛掛牌日起8年16萬公里引擎系統品質保固。

Nissan服務專線：0800-088-888

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