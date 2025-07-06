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印度生產Skoda「第50萬輛新車下線」！品質＆技術獲市場認可

圖文／7Car 小七車觀點

Škoda 在印度市場再度寫下新紀錄，由普納（Pune）與 Chhatrapati Sambhaji Nagar（原奧蘭加巴德）兩座工廠聯手，正式迎來第 500,000 輛整車下線。這個數字不只是品牌在印度的里程碑，更象徵著 Skoda 將印度生產線，成功串連至全球供應鏈，逐步擴大集團在亞洲與新興市場的戰略佈局。

Škoda 於 2001 年在印度開啟在地生產，當時首款下線車型為 Octavia。如今，包含 Slavia、Kushaq，甚至是最新發表的小型跨界 Kylaq，皆已成為印度市場的重要產品。根據原廠統計，普納工廠約貢獻七成生產量，Chhatrapati Sambhaji Nagar 則負責組裝其餘車型。

Škoda 不僅深耕印度市場，這些在地工廠還成為供應全球的重要據點，包含零組件出口至越南進行當地組裝，未來甚至有機會擴展至更多海外市場。Skoda 生產與物流主管 Andreas Dick 強調，這次達標 50 萬輛，證明品牌已在印度成功結合歐洲造車標準與當地製造實力。這不僅是產量提升，更是產品品質與工程技術獲得市場認可的重要指標。

Škoda Auto Volkswagen India 執行長 Piyush Arora 也指出，這 50 萬輛的背後，代表著 50 萬名顧客選擇信任 Skoda，同時肯定品牌提供的安全性與歐洲工藝。值得一提的是，今年恰逢 Skoda 全球成立 130 週年，也是品牌進入印度市場第 25 年，並於 2025 年 3 月寫下月銷 7,422 輛的新高紀錄。

目前普納廠為 Skoda 在印度的主力工廠，負責小型與中型車型生產，Chhatrapati Sambhaji Nagar 則集中生產大型車型，兩地協同發展，並同步支援出口市場。除了 Slavia 與 Kushaq，近期推出的 Kylaq 也迅速吸引關注，進一步壯大品牌在印度的產品陣容。

從目前市場動能來看，Škoda 印度站已經不僅是本地生產基地，更正逐步轉型為集團全球戰略核心，後續若電動車計畫順利落地，印度工廠有機會成為 VW 集團向亞洲、非洲與其他新興市場供應電動車的重要樞紐。未來 Škoda 印度能否持續放大生產規模、並穩定掌握在地與出口需求，將是值得關注的下一步。

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Skoda印度生產新車工廠產線汽車50萬

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