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賓士設計總監坦承「旗艦電動車失敗了」！EQS將與S-Class重新整合

圖文／7Car 小七車觀點

曾被視為 Mercedes-Benz 純電旗艦的 EQS，過去原本肩負品牌轉型重任，甚至被寄望能與 Tesla Model S 正面對決。但上市以來，EQS 的設計一直飽受市場質疑，特別是它為了空氣力學極致優化、導致整體車身比例近似「水滴型」的外觀，在豪華品牌消費者間始終無法獲得高度認同。如今，Mercedes-Benz 設計總監 Gorden Wagener 也親自坦承，EQS 的市場表現確實沒有達到品牌預期。

Wagener 表示，EQS 或許推出的時機「真的早了十年」，更提到當初產品定位與行銷策略，或許也沒有做得最好。許多人將 EQS 當成純電版 S-Class 來看待，但實際上，品牌並沒有打算讓 EQS 成為一款標準的豪華房車。Wagener 說：「很多人在這個級距，期待的是一台有長引擎蓋、具備『地位象徵』的司機車，但 EQS 從來就不是這樣的車。它其實更像是一台走未來感、走設計前衛路線的產品。」

其實 Mercedes-Benz 曾經在 2024 年針對 EQS 推出小改款，包含更換家族化直瀑式水箱護罩，希望透過細節調整讓外型更貼近傳統消費者需求，但整體輪廓仍無法大幅改變。

根據目前 Mercedes-Benz 的最新規劃，EQS 將不會推出第二代車型，品牌未來將重新整合 S-Class 與 EQS，統一發展同一車系架構，並提供燃油與純電版本，就像現在 BMW 7 Series 與 i7 的雙動力並行策略。新世代 S-Class 電動版預計最快要等到 2030 年後才會亮相，也代表現行 EQS 仍會持續販售好幾年，並在這段時間內透過改款進行小幅升級，但造型設計預料不會有太大改變。

這次 Mercedes-Benz 願意正面檢討 EQS 的產品失誤，某種程度也透露出豪華品牌在電動化轉型過程中，除了技術與性能，市場接受度與設計語言或許更是決定成敗的關鍵。

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關鍵字：Mercedes-Benz賓士EQS電動車旗艦S-Class汽車新車

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