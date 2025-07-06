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大陸新創車廠「蔚來汽車宣布擴大歐洲版圖」！旗下雙品牌進軍7國

圖文／7Car 小七車觀點

Nio (蔚來汽車) 日前宣布將在今年及明年之間陸續以 Nio 及 firefly 雙品牌策略來進軍奧地利、比利時、捷克、匈牙利、盧森堡、波蘭及羅馬尼亞共 7 個歐洲新的市場，同時表示將強化直營通路與服務網絡，更將與當地經銷與移動服務夥伴合作。

▲Nio (蔚來汽車) 宣布將在今年及明年之間陸續以 Nio 及 firefly 雙品牌策略來進軍奧地利、比利時、捷克、匈牙利、盧森堡、波蘭及羅馬尼亞共 7 個歐洲新的市場。

在此次擴張計畫中，Nio 與 Hedin Mobility Group 合作，進軍比利時與盧森堡市場。Hedin Mobility Group 是歐洲最大的移動服務集團之一，擁有深厚的經銷經驗與服務資源。至於奧地利與匈牙利兩國，將自今年起由中東歐區域的汽車通路與移動服務供應商 AutoWallis 負責經營，預計在 2026 年前涵蓋捷克、波蘭與羅馬尼亞。

▲導入車款規劃部分，Nio 品牌將以高階智慧電動車為主，包括 SUV 產品 EL6、EL8，中型轎車 ET5，以及圖片中的旅行車款 ET5 Touring 等。

導入車款規劃部分，Nio 品牌將以高階智慧電動車為主，包括 SUV 產品 EL6、EL8，中型轎車 ET5，以及旅行車版本的 ET5 Touring 等。至於 firefly 品牌部分則將推出適用於都會通勤的小型純電動車。Nio 指出，所有該品牌車款皆建構於自主研發的軟硬體平台上，搭載智慧駕駛功能、Nomi 語音 AI 助理，並支援無縫連接的車聯網技術。

▲Nio 指出，所有該品牌車款皆建構於自主研發的軟硬體平台上，搭載智慧駕駛功能、Nomi 語音 AI 助理，並支援無縫連接的車聯網技術。

Nio 歐洲業務負責人 Thijs Meijling 表示，歐洲是該廠全球策略的核心支柱之一，當地對智慧、以用戶為本的移動方式有著巨大潛力。此次進軍的 7 個新市場皆具備高度戰略意義，相信當地消費者已準備好迎接永續創新所帶來的改變。

Thijs Meijling 進一步指出，Nio 的市場選擇是能讓品牌整合式產品與服務充分發揮價值的地區。截至目前為止，Nio 已在全球 14 個國家或地區設立研發或製造中心，向 350 個城市的使用者提供服務。

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關鍵字：Nio蔚來螢火蟲Firefly電動車汽車新車歐洲大陸

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