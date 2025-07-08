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HONDA「全新7人座休旅不賣了」終止開發！主推油電拚銷量

▲HONDA暫緩電動車開發！把資源放在油電銷售。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA暫緩電動車開發！把資源放在油電銷售。（圖／翻攝自HONDA）

記者徐煜展／綜合報導

全球對於電動車市場逐漸疲軟，日前才傳出TOYOTA暫緩全新電動休旅開發，如今HONDA也計劃終止0系列7人座電動車計劃，將把資源投注在油電陣容來拚銷售。

▲HONDA暫緩電動車開發！把資源放在油電銷售。（圖／翻攝自HONDA）

▲北美電動車銷售逐漸不樂觀，讓不少車廠放緩電動車計劃。

消息來自日本《日經亞洲》，這款3排7人座電動休旅被視為HONDA「0 系列」中的重點成員，原預定於2027年問世，並進軍美國與加拿大。計畫採用HONDA自有的電動車平台，但由於北美市場的電動車銷售疲軟，讓HONDA將終止7人座電動車開發計劃。

再加上美國聯邦電動車稅收抵免政策即將於2025年 9月終止，使得大型電動車的開發成本與銷售利潤失衡 。因此HONDA決定將資源轉向油電動力車型，同時將電動投資從原先規劃的約10兆日圓削減至約 7 兆日圓，重整策略以減少風險 。

▲HONDA暫緩電動車開發！把資源放在油電銷售。（圖／翻攝自HONDA）

▲HONDA將持續針對e:HEV油電作升級。

雖然HONDA暫緩電動車計劃，不過2款中型、房車電動車仍會安排在2026年問世，同時將持續推動下一代e:HEV油電開發，讓北美未來的Pilot、Passport、Ridgeline、Odyssey都能享有趨勢的節能科技。

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關鍵字：HONDACR-VHR-VZR-V渦輪油電SUV休旅0系列電動車

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