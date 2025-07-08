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Hyundai「主力休旅Tucson」大改款明年見！升級全新座艙主打高科技

▲Hyundai預計明年推出第5代大改款Tucson。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai預計明年推出第5代大改款Tucson。（圖／翻攝自Hyundai）

記者徐煜展／綜合報導

面對全球競爭激烈的汽車市場，Hyundai透過加快改款步調來維持市場競爭，主力的Tucson休旅預計明年第3季登場，車內將用上品牌日前公開的全新Pleos Connect科技座艙介面，演繹未來旗下發展走向。

▲Hyundai預計明年推出第5代大改款Tucson。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai預計明年推出第5代大改款Tucson。（圖／翻攝自Hyundai）

▲Hyundai今年5月發表的Pleos Connect系統，將應用在下一代Tucson。

流出內部代號NX5為第5代Hyundai Tucson，預計2026年第3季在韓國市場率先亮相，後續將依序導入北美、歐洲與亞洲其他市場。新車將擁有嶄新外觀語彙、智慧座艙科技以及油電動力選擇，持續以電車、油車並行銷售為市場提供多元選擇。

今年5月原廠公布的全新車載系統將是下一代Tucson重點，新車將首度搭載 Hyundai集團開發的Pleos Connect智慧系統，內建 Android Automotive OS，並結合虛擬助理先進AI功能，可透過語音進行車輛控制、導航、娛樂與行程建議等多項功能。系統亦支援個人化帳戶Pleos ID、遠端自動OTA更新。

▲Hyundai預計明年推出第5代大改款Tucson。（圖／翻攝自Hyundai）

▲外觀下一代Tucson將擺脫現行的設計語彙，將有大幅度變化。

第5代Tucson將導入 Hyundai 最新的設計語彙，取代現行車款Sensuous Sportiness設計，以更有力量感鈑金摺線與放大的進氣水箱罩、分離式LED頭燈組，營造更具衝擊力的外觀。整體比例更朝越野風格靠攏。

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