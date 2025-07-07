台灣Hyundai售後服務升級！涼夏健檢開跑、維修提供百萬電動代步車

▲Hyundai總經銷南陽實業啟動全新顧客服務品牌「myHyundaiCare」，首波帶來3大升級，包括涼夏健檢、導入數位平板接待＆Google AI技術助理系統、KONA電動代步車服務及V2V快充救援。（圖／翻攝自Hyundai）



記者林鼎智／綜合報導

Hyundai總經銷南陽實業今（7 ）日宣布，由南韓原廠主導的全新顧客服務品牌「myHyundaiCare」正式在台啟動，首波即推出三大升級，包括「現代涼夏 禮遇健檢」11項免費冷氣／冷卻系統檢查、全台導入數位平板接待流程＆引入Google AI技術助理系統、首創KONA電動代步車服務及V2V直流快充救援。

myHyundaiCare以數位轉型為核心，融合主動守護、專屬關懷及無縫體驗，即日起至8／30日止推出「現代涼夏 禮遇健檢」，提供11項冷氣／冷卻系統免費健檢，活動期間回廠保養，除了可享紅利加值、滿額禮遇，還可參加周周抽獎活動，有機會獲得統一7-ELEVEn獅職棒球星親簽球衣、球帽。

▲南陽實業即日起至8／30日止推出「現代涼夏 禮遇健檢」，提供11項冷氣／冷卻系統免費健檢，還有機會獲得統一7-ELEVEn獅職棒球星親簽球衣、球帽。



另外，Hyundai也導入「60分鐘快保」流程與即時透明估價，並推出Google AI技術助理系統，結合維修管理、零件庫存及顧客歷程等資料，提供接待流程最適服務方案。Hyundai此次也首創提供百萬等級KONA電動代步車，凡於保固期內因非人為或自然事故導致的故障車輛進廠維修，且於三個工作日內無法完成修復者，即可免費享用此代步車服務。

Hyundai還推出V2V（Vehicle to Vehicle）電動車直流快充救援服務，首創業界唯一直流車對車快充救援服務，僅需7分鐘即可補充50公里續航，讓車主不必苦等拖吊或尋找充電站。