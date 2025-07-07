保時捷「Cayenne電動休旅」原型曝！刷爬山賽紀錄、即將量產上市

▲保時捷電動Cayenne原型於英國Shelsley Walsh爬坡賽亮相，並創下31.28秒紀錄，展現強悍性能。（圖／翻攝自Porsche，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

保時捷（Porsche）原廠首度公開Cayenne電動原型車！新電動Cayenne將是品牌第2款電動休旅，目前已在進行最終測試階段，將具備Porsche Active Ride保時捷主動車高控制系統，具有獨特運動性與舒適性。

保時捷近日於英國Shelsley Walsh爬坡賽中，展演即將問世的Cayenne電動原型車，由TAG Heuer保時捷電動方程式車隊的模擬器與研發車手Gabriela Jilkova創下31.28秒紀錄。該坡道部分路段僅3.5公尺寬，坡度達16.7%，總長度為914公尺，在首次嘗試時就將Sport Utility Vehicle組別紀錄推進4秒多。

▲這輛Cayenne電動原型車由TAG Heuer保時捷電動方程式車隊的模擬器與研發車手Gabriela Jilkova駕駛，創下31.28秒紀錄。



電動Cayenne配備Porsche Active Ride保時捷主動車高控制系統，可在劇烈煞車、轉向、加速過程中保持車身水平。這次電動Cayenne也在Shelsley Walsh賽道起跑線外的18.3公尺處，創下1.94秒的通過成績，顯現電動Cayenne的卓越加速性能。

在英國Shelsley Walsh爬坡賽後，保時捷也預告電動Cayenne原型車將在7／10至7／13的古德伍德速度節展示，預計距離正式上市不會太久。

▲電動Cayenne原型車接下來會在古德伍德速度節亮相，距離正式上市不會太久。