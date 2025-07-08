Yamaha「日規XSR 700」新年式發表！2款新車色、折新台幣19.8萬

▲日本山葉推出新年式XSR 700 ABS，提供2款新車色，當地售價為1,001,000日圓，折合新台幣約19.8萬。（圖／翻攝自Yamaha，以下同）



記者林鼎智／綜合報導

日本山葉（Yamaha）今（8）日發表新年式XSR 700 ABS，此次新年式XSR 700提供新色，包括白色、藍色兩種塗裝，預計在8／8正式於日本上市，當地售價為1,001,000日圓，折合新台幣約19.8萬。

日規新年式XSR 700共有白色、藍色2種塗裝，其中白色繼承Yamaha過往運動車款的標誌性圖案，並以紅色線條、黑色輪轂為搭配，讓這款Neo Retro復古街車更加簡約典雅。藍色塗裝則是XSR車系中首次採用的「深紫金屬藍」，為XSR 700帶來更多運動氣息。

▲日規新年式XSR 700提供白、藍兩款新色，其中「深紫金屬藍」為XSR車系首度提供。



其他配置上則維持不變，XSR 700搭載CP2 689c.c. 270度曲軸水冷雙缸引擎，具有最大馬力73匹／8,750rpm、最大扭力6.8公斤米／6,500rpm，座高835mm，全車採LED燈具、具有41mm前叉、後中置多連桿避震，平均油耗可達24.6km／L。

▲配置上XSR 700維持不變，搭載CP2引擎具有最大馬力73匹／6.8公斤米，Neo Retro的復古造型相當討喜。