電動機車「免月租費時代來臨了」！Gogoro推新資費騎1公里1塊錢

▲Gogoro Network宣布推出「0月租」資費方案，讓換電式電動機車告別「不騎還要繳錢」的現況。（圖／資料照）

記者張慶輝／台北報導

Gogoro Network今（8）日推出全新「0月租」資費方案，打破換電式電動機車常被民眾詬病的「不騎還要繳月租費」現況，同時每公里成本約為1元，進一步縮小與油車使用成本的差距，全新0月租資費方案將在今日下午3點正式上線，PBGN新舊車主都能選用，而且為了慶祝新方案上線，7/8至7/27新購Gogoro車款並符合相關條件，將免收設定費。

▲Gogoro代理執行長姜家煒提到目前全台有超過2,700座換電站，投放超過140萬顆電池，成本高達350億元，用以服務全台超過65萬名PBGN車主。（圖／記者張慶輝攝）

Gogoro代理執行長姜家煒在會中提到，Gogoro目前在全台有超過2,700座換電站，投放超過140萬顆電池，成本超過350億元，以此綿密的能源交換網路服務超過65萬名PBGN車主，資費涵蓋了低用量、通勤族與吃到飽等方案，這次推出全新0月租資費方案，將補足用戶渴望的最後一塊拼圖。

▲活動期間內只要符合相關條件且選購指定車款，就能享有設定費全免或折扣的優惠。（圖／記者張慶輝攝）

0月租資費方案是以使用了多少「安時」計價，每安時收取1.1元，更簡單的計算方式則是「1公里1元」，Gogoro也指出，44%的既有車主改用0月租資費方案後，不僅使用上更有彈性，每月的支出也將會有感下降；不過要注意的是，更改資費會產生相關設定費，單電池車款為6,000元、雙電池為9,000元，若既有車主新申辦聯名卡並綁定自動扣繳資費，活動期間內可抽最高9,900點Gogoro Smart Point。

▲若是Gogoro既有車主，在活動期間內選擇0月租資費方案，且新申辦台新聯名卡且綁定自動扣繳資費，就有機會能抽到9,900點的點數。（圖／記者張慶輝攝）

為了慶祝0月租方案上線，包括Aeontek宏佳騰、eMOVING中華與eReady台鈴等PBGN夥伴，都推出了相關機種的優惠促銷，Gogoro也同場預告今年還會有新車上市，並且年度大型車主活動將從「快閃台北橋」移師到南部舉辦，相關資訊與報名將會在近期公開。