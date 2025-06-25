Koenigsegg「新神獸超跑」亮相！1300匹可合法上路、限量30台

▲影片來源：Koenigsegg

記者林鼎智／綜合報導

瑞典超跑品牌Koenigsegg（科尼賽克）發表全新超跑Sadair’s Spear，該車是以Jesko為基礎打造的限量特仕版，不僅可合法上路，同時還有更強悍的動力、車重更輕、空氣力學更出色，限量30台，發表即完售。

▲Koenigsegg發表全新限量超跑Sadair’s Spear，具有比Jesko Attack更強悍的動力、更輕的車重，限量30台，發表即完售。（圖／翻攝自Koenigsegg，以下同）



官方描述新Sadair’s Spear「注定要創造紀錄」，原廠稱新車在瑞典Gotland Ring track賽道的單圈成績比Jesko Attack快了1.1秒。動力上，雙渦輪V8引擎經過重新優化、提升冷卻效果，在使用一般無鉛汽油時具有最大馬力1,300匹，若使用E85酒精汽油則可達到1,625匹，並同樣採LST（Light Speed Transmission）無飛輪變速箱、後輪驅動設定。

▲Sadair’s Spear的雙渦輪V8引擎經過優化，使用一般無鉛汽油具有最大馬力1,300匹，若使用E85酒精汽油則可達到1,625匹，搭配LST變速箱，採後驅輪驅動。



車重上，Sadair’s Spear也比Jesko輕了35公斤，超越1:1的馬力重量比，同時也針對懸吊進行調整，包括自主研發的前Triplex減震桶、強化型碳纖維陶瓷煞車，來令片材質也提升。

▲標配3點式安全帶（另可選配6點式），車內也重新設計碳纖維座椅、中控台。



空氣力學方面，Sadair’s Spear也採用新的主動式尾翼、底盤下導流板，車尾也略微加長、重新調整引擎室進氣孔，並採用Aircore碳纖維輪圈；車內則重新設計中控台、碳纖維座椅，減少隔熱材質、並保留SmartCluster顯示螢幕、手機無線充電等。

Sadair’s Spear是以創辦人Jesko von Koenigsegg最愛的賽馬作為命名，Koenigsegg並未公布售價，僅表示限量30台已全數完售。

▲Sadair’s Spear是以創辦人Jesko von Koenigsegg最愛的賽馬作為命名。