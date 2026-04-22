MG「全新轎跑公開亮相」今年上市對手劍指特斯拉！折合新台幣90萬內

▲大陸上汽集團公布全新MG07測試照！為上市開始暖身。（圖／翻攝自MG）

記者徐煜展／綜合報導

大陸MG準備放大招！劍指小米SU7、特斯拉Model 3等對手而來，全新轎跑命名MG07蓄勢待發，被視為品牌轉型關鍵的新能源轎跑，售價預估人民幣20萬有找，折合新台幣約90萬內！

▲MG07來勢洶洶！將是品牌新能源作品代表車款。

MG07預計會在今年2～3季亮相，主打20萬人民幣內親民售價（約新台幣90萬上下），其對手不只小米SU7、特斯拉Model 3，廣汽豐田剛上市的TOYOTA bZ7也會在它的射程範圍，而bZ7售價僅人民幣14.78萬（約新台幣65萬），屆時MG07正式售價絕對讓人相當期待。

車頭採用封閉式水箱護罩，搭配星環式的貫穿燈條，整體辨識度相當高，有稜有角的前保桿設計來強化運動氣息。同時，新車還導入一體式蚌殼式引擎蓋，內部預期提供更大的前行李廂空間。

▲車側美背線條相當吸睛。

車頂明顯可見雷達配置，代表MG07將具備高階智慧駕駛系統，車側則是整輛車的設計亮點之一，令人聯想起帥氣的MG7。採用典型的溜背式轎跑輪廓，搭配短前懸、長軸距比例，營造出低趴且流線的視覺效果。

MG07是品牌邁向電動化的重要里程碑，從設計語言、產品定位到智慧科技配置，衝著目前大陸市場最熱門的純電轎跑級距而來，未來如果價格真的壓在20萬人民幣內，再加上MG一貫的高CP值策略，勢必會對小米SU7、甚至更多同級電動轎跑帶來不小壓力。