TOYOTA「最省油RAV4要來了」台灣預計今年見！不吃油能跑137公里

▲RAV4 PHEV海外推最新入門款！經銷端持續透露台灣有導入規劃。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

6代TOYOTA RAV4台灣經銷端日前就透露將有PHEV導入規劃，如今海外最新發表更便宜、更親民的入門款，歐洲近日正式發表全新RAV4 PHEV新編成，最大亮點就是首度導入前驅版本，讓RAV4不只更省油，還把價格門檻進一步壓低，台灣市場也傳出最快今年就有機會看到！

▲RAV4 PHEV前驅版更具有省油、成本優勢。

台灣RAV4目前僅有2.5升油電，而為了持續推動新能源策略，RAV4 PHEV也傳出持續有評估導入規劃。相較過去RAV4 PHEV大多以E-Four四驅為主，如今推出全新的前驅版，不只成本下降，整體油耗與純電效率反而更有優勢。

動力依舊是熟悉的2.5升自然進氣引擎搭配電動馬達，四驅版馬力309匹，前驅版下修來到272匹，真正關鍵在於電池與續航，同樣的22.7kWh電池組，前驅純電續航比四驅更會跑，前驅版可跑137公里、四驅為133公里，代表在特殊情況下，RAV4 PHEV前驅能一滴油不沾跑137公里。

▲車內配備不陽春，豐富舒適配備應有盡有。

車內科技也沒有因為主打入門版就妥協，歐洲全車系標配12.3吋數位儀表與12.9吋中控螢幕，導入最新Arene系統，支援OTA更新與聯網服務，導航整合Google POI與TomTom資料，再加上語音助理功能，整體使用體驗更接近新世代電動車。