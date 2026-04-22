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TOYOTA「神車休旅大改款」空間放大直逼RAV4！全新油電省油更會跑

▲國外傳大改款Corolla Cross動向，將帶來有感放大的車室空間。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲國外傳大改款Corolla Cross動向，將帶來有感放大的車室空間。（圖／翻攝自TOYOTA）

記者徐煜展／綜合報導

隨著Corolla概念車已經於去年日本車展現身，下一代Corolla家族包含最熱賣的Corolla Cross動向逐漸浮出檯面。不少外媒、日本媒體作重點預測，下一代Corolla Cross不僅會在外型與科技大幅升級，其將帶來有感車身尺碼放大，空間甚至能直逼RAV4！

▲北美推出小改款新Corolla Cross，不只有雙動力、還有雙外觀。（圖／翻攝自TOYOTA）

▲下一代Corolla Cross外型除了有大變化外，其車室空間能與RAV4中型休旅一搏。

從日前剛改款的Yari Cross到6代RAV4，不難預測出下一代Corolla家族外型走向，並加入東京車展Corolla Concept概念車風格，包含更銳利的LED頭尾燈設計，延伸至保桿布局，整體視覺將比現行款更前衛，也更貼近品牌最新設計語彙。

車內會是Corolla Cross另一大進化重點，過去被部分車主反映空間偏小缺點，預計會在大改款中獲得明顯改善，透過重新規劃架構與座椅配置，帶來更好的乘坐與置物機能，同時也會導入TOYOTA自家開發的Arene車載系統平台，強化數位座艙、軟體整合與未來OTA升級能力，整體科技感可望大幅躍進。

動力表現上，豐田集團目前手上正在開發1.5升、2.0升全新引擎，而關鍵的1.5升引擎將適用於主力中小型級距，下一代Corolla Cross將導入新開發1.5升動力系統，並讓油電技術再進化，持續強化節能與性能表現。

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