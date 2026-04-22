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BMW改款「新7系列發表直擊」台灣今年見！更舒適更爽　詮釋旗艦新風範

▲BMW 7系列（圖／記者徐煜展攝）

▲BMW於北京首發改款新7系列，台灣約莫在今年底前導入。（圖／記者徐煜展攝）

記者徐煜展／綜合報導

BMW於今（22）日在北京品牌之夜正式發表小改款7系列與純電i7，《ETtoday車雲》也在現場第一時間直擊，7系列作為品牌旗艦房車代表，這次改款不只是外型微整，實際上從座艙科技、電動系統到豪華配備幾乎全面升級，堪稱現行世代最有感的一次進化，台灣市場也會在今年底前正式導入。

▲bmw 7系列（圖／記者徐煜展攝）

▲bmw 7系列（圖／記者徐煜展攝）

▲改款車頭維持霸氣感同時，修飾帶來更精緻的豪氣氣息。

現場實車僅先展出純電i7，這次7系列改款最大亮點，首先就是外觀全面導入BMW新世代設計語彙。車頭依舊保有極具話題性的雙腎水箱護罩，不過整體線條變得更俐落、更立體，搭配全新分離式水晶頭燈設計，營造出比現行款更強烈的旗艦氣勢，尤其發光雙腎格柵與全新迎賓光燈，在夜間辨識度相當高，也延續7系列一貫的豪華儀式感。

▲bmw 7系列（圖／記者徐煜展攝）

▲bmw 7系列（圖／記者徐煜展攝）

▲車尾細長尾燈相當搶眼，日夜間辨識度極高，第一眼就能讓出品牌旗艦身分。

車尾部分以更細長的雙橫式尾燈設計，整體視覺更加簡潔，讓這部大型豪華房車看起來更有科技旗艦的味道，新車提供超過500種BMW Individual個性化車色選擇，甚至包含上下雙材質塗裝，豪華感再向上拉滿。

▲bmw 7系列（圖／記者徐煜展攝）
▲座艙科技感、舒適度、用料等都進化升級，後座大老闆肯定加分。

▲bmw 7系列（圖／記者徐煜展攝）

▲後座仍有相當浮誇的大片液晶螢幕，搖身一變成行動電影院。

車內搭載最新全景iDrive智慧座艙，前方採用全新視平線全景顯示系統，將資訊直接投射在擋風玻璃下緣，搭配17.9吋中控螢幕與首度新增的14.6吋副駕娛樂螢幕，形成三螢幕聯動配置，後座則保留31.3吋8K懸浮劇院巨幕，後排乘客可直接享受頂級影音娛樂體驗。

座艙鋪陳迎來明顯轉變，取消原本由12.3吋數位儀表與14.9吋中控組成的一體式曲面螢幕設計，改採新世代Operating System X作業系統，導入原廠稱為「BMW Panoramic iDrive（BMW全景iDrive）」的全新操作介面，整體以更具未來感的顯示邏輯重新整合資訊呈現。

配備另有Bowers & Wilkins 4D鑽石音響系統，最多36支揚聲器，結合杜比全景聲與座椅震動單元，幾乎就是把移動音樂廳直接搬進車內，後排行政座椅更提供接近頭等艙等級的42.5度躺姿。

▲bmw 7系列（圖／記者徐煜展攝）

▲最新世代電池技術，旗艦i7續航力約800公里。

純電i7方面，這次則是升級BMW第六代eDrive系統，原廠公布CLTC續航里程已接近800公里，相較現行車型有明顯提升，續航實力直接向同級電動豪華房車看齊。汽油車型則會繼續維持B58等3.0升六缸渦輪等動力。

小改款 BMW 7 系列燃油車型維持48V輕油電架構，採用整合於變速箱內的ISG整合式啟動馬達，搭配8速Steptronic手自排變速箱，能在起步與再加速時提供額外動力輔助，同時也讓怠速熄火與啟動過程更加平順細膩，740 xDrive搭載3.0升直列6缸渦輪引擎，綜效輸出達400匹、55公斤米，結合xDrive四輪驅動系統，海外另還有740d柴油、PHEV等其他動力可選。

另外在底盤部分，7系列持續搭載招牌的魔毯智慧氣壓懸吊與後輪轉向系統，BMW也強調新車在AI智慧駕駛輔助與舒適性方面同步進化，進一步鞏固旗艦房車地位。

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關鍵字：BMWX1iX1SUV休旅電動車大改款新一代iX27系列

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