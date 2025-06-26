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福特「新7人座休旅」登場！2.3、3.0升雙動力主打強悍越野

▲福特推出全新的Explorer Tremor越野休旅！（圖／翻攝自福特）

▲福特推出全新的Explorer Tremor越野休旅！（圖／翻攝自福特）

記者徐煜展／綜合報導

Ford福特旗下的Tremor越野系列迎來最新成員，而且還是該系列首度推出的7人座作品。全新Explorer Tremor越野版本，導入專屬越野強化套件與粗獷外觀風格，進一步強 Explorer作為7人座休旅的多功能定位。

▲福特推出全新的Explorer Tremor越野休旅！（圖／翻攝自福特）

▲動力提供2.3升渦輪，還能選擇Explorer ST的3.0升V6版本。

全新Explorer Tremor延續標準款的 2.3 升 EcoBoost四缸渦輪引擎，最大馬力為 300匹，亦可選擇ST車型的3.0 升 V6 渦輪引擎，擁有400匹馬力，搭配10速自排變速箱與智慧型四輪驅動系統。

新車搭載 Tremor 專屬越野懸吊套件，改變離地高度加強地形適應能力，搭配18 吋黑色鋁圈與全地形輪胎，前後亦加入金屬護板與底盤防護套件，提供更佳的接近角與離去角，提升崎嶇地形穿越能力。

▲福特推出全新的Explorer Tremor越野休旅！（圖／翻攝自福特）

▲福特推出全新的Explorer Tremor越野休旅！（圖／翻攝自福特）

▲外觀、內裝加入橘色元素妝點，強調越野家族特殊身分。

外觀部分，Explorer Tremor 換上專屬造型保桿、橘色拖車勾、黑化水箱護罩、燻黑尾燈組與車身飾條，整體風格更為硬派。車身側面則設有專屬徽飾與踏板，強化視覺存在感。

內裝方面，車內搭載 最新數位儀錶與14.5吋中控螢幕，內建 Google Maps、語音助理等功能，並標配B&O音響系統。配備完整的Co-Pilot360 輔助駕駛系統與 360度環景，提供駕駛與乘客更安心的行車體驗。

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