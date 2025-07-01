「第6代TOYOTA RAV4」新套件更霸氣、跑格！入門改裝版日本即將開賣

▲針對RAV4入門版量身訂做新套件，日本店家預告即將開賣。（圖／翻攝自《Kuhl》）

記者徐煜展／綜合報導

第6代TOYOTA RAV4日本、美國預計3～4季正式開賣，當然各路好手的改裝店家也沒放過吸金的大好機會，近來日本《Kuhl》改裝團隊先釋出針對入門款RAV4訂製的空力套件，在6代RAV4正式上市後，隨後跟進推出。

▲新車提供各種風格套件加持。

日本《Kuhl》釋出改裝RAV4套件合成圖，本次改裝分為兩種風格，提供越野取向與運動跑格化風格，前後保桿、輪拱、側裙還是車尾造型，皆透過3D數位建模與空氣力學優化，實現極具攻擊性的造型語彙，讓 RAV4的休旅身形顯得更加狂野或前衛。

細節部分像是後保桿整合雙出排氣、車尾KUHL專屬銘牌、黑化處理飾件等，並採用降低50mm的運動化懸吊，讓新RAV4展現更有視覺衝擊性的力量感。

▲新一代TOYOTA RAV4日本預計今年上市，原廠有三種等級外觀。（圖／翻攝自TOYOTA）

新一代TOYOTA RAV4原廠分為Core入門、GR Sport、Adventure三種不同外觀，無論是戶外玩家還是潮流駕駛，《Kuhl》都可以透過改裝展現專屬風格，並提供完整的空力套件、懸吊調校與鋁圈升級方案，滿足從輕度外觀升級到全方位客製化的不同層級客戶。