896萬起！保時捷「911跑車四驅款」追加3車型　台灣確認導入這1款

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 宣布擴展旗下 911 車系的四輪驅動陣容，推出新款 911 Carrera 4S（Coupé 與 Cabriolet）與 911 Targa 4S，共三款新車型。加上現行車型後，四驅版本總數來到六款，提供消費者更豐富的選擇。台灣保時捷亦同步導入 911 Carrera 4S 車型，建議售價為新臺幣 896 萬元起。

新世代 911 Carrera 4S 搭載經優化的 3.0 升水平對臥六缸雙渦輪增壓引擎，最大馬力提升至 480 PS，較前代增加 30 PS，並透過八速 PDK 雙離合變速系統傳遞動力，Coupe 車型在搭載 Sport Chrono 套件下，0-100 km/h 加速僅需 3.3 秒，極速達 308 km/h。

Porsche 指出，約半數購買 911 S 車型的客戶會選擇四驅版本，主要原因在於其優異的全天候抓地力與行路穩定性。此次更新延續後驅取向的駕駛特性，若遇濕滑或低摩擦路況，Porsche Traction Management（PTM）系統會自動分配前軸扭力，提升安全性與駕馭信心。前軸差速器內的電控濕式離合器維持水冷設計，並針對齒比進行微調。而 Targa 車型依循品牌傳統，僅提供四驅設定。

今年正值 911 Targa 誕生 60 週年，Porsche 也同步致敬這款經典「安全敞篷」設計。自 1965 年於德國法蘭克福車展初登場以來，Targa 持續演化，如今已發展至可自動收摺的電動化車頂機構，僅需 19 秒即可完成開啟動作，結合寬幅防滾架與環繞式後擋玻璃，重現初代車型神韻。Targa 屋頂模組現提供黑、藍、紅與棕色四種選擇，提升個人化風格。

新款四驅 911 車型在配備方面也有顯著升級，標配全新樣式的 20/21 吋 Carrera S 輪圈、PTV Plus 扭力分導系統與跑車排氣系統。煞車系統比照 GTS 規格，前 408 mm、後 380 mm 煞車碟搭配紅色卡鉗，Targa 4S 並配有後輪轉向功能。內裝則採用真皮套件，並標配矩陣式 LED 頭燈、無線手機充電、電動收摺後視鏡、環艙燈光套件與車道偏移警示等，並提供多樣化選配方案以滿足不同客戶需求。

作為 911 車系的重要擴編，Porsche 本次推出的全新四驅車型不僅延續經典設計與後驅駕馭樂趣，更透過動力升級與配備強化，進一步提升全天候性能與行路安全性。無論是追求跑格操控的 Carrera 4S，或是兼顧優雅與駕馭的 Targa 4S，皆展現 Porsche 對於駕馭體驗與細節美學的堅持，持續滿足全球車迷對 911 的高度期待。