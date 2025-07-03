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896萬起！保時捷「911跑車四驅款」追加3車型　台灣確認導入這1款

圖文／7Car 小七車觀點

Porsche 宣布擴展旗下 911 車系的四輪驅動陣容，推出新款 911 Carrera 4S（Coupé 與 Cabriolet）與 911 Targa 4S，共三款新車型。加上現行車型後，四驅版本總數來到六款，提供消費者更豐富的選擇。台灣保時捷亦同步導入 911 Carrera 4S 車型，建議售價為新臺幣 896 萬元起。

性能與配備同步升級　Porsche 擴充 911 四驅車型陣容

新世代 911 Carrera 4S 搭載經優化的 3.0 升水平對臥六缸雙渦輪增壓引擎，最大馬力提升至 480 PS，較前代增加 30 PS，並透過八速 PDK 雙離合變速系統傳遞動力，Coupe 車型在搭載 Sport Chrono 套件下，0-100 km/h 加速僅需 3.3 秒，極速達 308 km/h。

性能與配備同步升級　Porsche 擴充 911 四驅車型陣容

Porsche 指出，約半數購買 911 S 車型的客戶會選擇四驅版本，主要原因在於其優異的全天候抓地力與行路穩定性。此次更新延續後驅取向的駕駛特性，若遇濕滑或低摩擦路況，Porsche Traction Management（PTM）系統會自動分配前軸扭力，提升安全性與駕馭信心。前軸差速器內的電控濕式離合器維持水冷設計，並針對齒比進行微調。而 Targa 車型依循品牌傳統，僅提供四驅設定。

性能與配備同步升級　Porsche 擴充 911 四驅車型陣容

今年正值 911 Targa 誕生 60 週年，Porsche 也同步致敬這款經典「安全敞篷」設計。自 1965 年於德國法蘭克福車展初登場以來，Targa 持續演化，如今已發展至可自動收摺的電動化車頂機構，僅需 19 秒即可完成開啟動作，結合寬幅防滾架與環繞式後擋玻璃，重現初代車型神韻。Targa 屋頂模組現提供黑、藍、紅與棕色四種選擇，提升個人化風格。

性能與配備同步升級　Porsche 擴充 911 四驅車型陣容

性能與配備同步升級　Porsche 擴充 911 四驅車型陣容

新款四驅 911 車型在配備方面也有顯著升級，標配全新樣式的 20/21 吋 Carrera S 輪圈、PTV Plus 扭力分導系統與跑車排氣系統。煞車系統比照 GTS 規格，前 408 mm、後 380 mm 煞車碟搭配紅色卡鉗，Targa 4S 並配有後輪轉向功能。內裝則採用真皮套件，並標配矩陣式 LED 頭燈、無線手機充電、電動收摺後視鏡、環艙燈光套件與車道偏移警示等，並提供多樣化選配方案以滿足不同客戶需求。

性能與配備同步升級　Porsche 擴充 911 四驅車型陣容

作為 911 車系的重要擴編，Porsche 本次推出的全新四驅車型不僅延續經典設計與後驅駕馭樂趣，更透過動力升級與配備強化，進一步提升全天候性能與行路安全性。無論是追求跑格操控的 Carrera 4S，或是兼顧優雅與駕馭的 Targa 4S，皆展現 Porsche 對於駕馭體驗與細節美學的堅持，持續滿足全球車迷對 911 的高度期待。

性能與配備同步升級　Porsche 擴充 911 四驅車型陣容

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※更多精彩報導，詳見《7car 小七車觀點

※本文由7car 小七車觀點授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：Porsche保時捷911Carrera4S跑車雙門汽車新車敞篷TargaCoupeCabriolet

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