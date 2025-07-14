德國馬牌輪胎「2新品在台上市」！休旅專用全能均衡＋靜音旗艦不漏氣

▲德國馬牌輪胎在台灣推出2款新品，分別是針對休旅車的UX7，以及訴求靜謐表現的XC7。（圖／記者張慶輝攝，以下同）

記者張慶輝／台北報導

Continenetal德國馬牌今（14）日在台發表2款新胎，分別是針對SUV休旅車款的全能均衡型產品UltraContact UX7（下稱UX7），以及主打靜音與氣密的旗艦級產品ExtremeContact XC7（下稱XC7），前者可對應市面上大多數國產與進口休旅車，後者則涵蓋主流轎車、電動車與休旅車型，帶來靜謐又安心的駕乘體驗。

▲此次2款新品加入，使得德國馬牌在台灣的「7世代」產品陣容進一步完整化。

無論在全球或台灣市場，休旅車都有過半的銷售佔比，儼然成為多數消費者購車的優先選項，而UX7正是針對休旅車天生車身較重、重心也偏高的特性量身打造，不僅尺寸涵蓋15吋至22吋，而且不同規格也有相應特性變化，例如偏小尺寸就會特別強調舒適性，偏大尺寸則會更突出其操控表現，完美對應各級距休旅車款的各種需求。

▲UX7能對應市面上各種級距的休旅車，針對車重與重心特性量身打造。

除了量身打造的特色外，UX7還加入許多科技亮點，包括能使轉向更穩定、操控更精準的胎面花紋設計，以及能增加耐久性與支撐性的強化胎體結構，再搭配自適應鑽石膠料，使得煞車距離進一步縮短，最後再輔以噪音抑制科技，即使是電動車也能確保行駛時的靜肅表現。

▲XC7進一步強調靜音表現，同時還有獨特氣密科技，能對抗80%的穿刺情況。

而更強調靜謐性的XC7，則是在內部加上聚酯氨靜音棉，且針對不同頻率的噪音，靜音棉也分為2種密度，能更大範圍吸收令人不適的聲響；另外UX7還有獨特的氣密科技，透過高分子聚合物製成的氣密膠能封住穿刺物，80%的情況下都能避免漏氣，確保行車安全。

▲透過實物剖面能明顯看到靜音棉具有不同密度，同時也能看到胎面內側的高分子聚合物氣密膠。